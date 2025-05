La belleza y la actitud de Carla Bruni en el Festival de Cannes: más joven que nunca a sus 57 años

Estamos en plena celebración de uno de los festivales de cine más importantes del mundo: el de Cannes, que celebra su 78ª edición en la ciudad costera francesa. Un evento internacional que no solo rinde homenaje al séptimo arte, sino que también se ha convertido en una auténtica pasarela de la moda para los famosos.

La alfombra roja fue el preámbulo de la proyección de la película The Phoenician Scheme, del director estadounidense Wes Anderson. Una antesala deslumbrante donde desfilaron vestidos espectaculares y estilismos impecables.

Entre las muchas celebridades que asistieron, desde Julianne Moore hasta Eva Longoria, pasando por Emma Stone, Angelina Jolie, y Jennifer Lawrence. Quien conquistó todos los flashes fue Carla Bruni, que deslumbró como nadie ante las cámaras.

Carla Bruni en el Festival de Cannes 2025 | Gtres

Vestida de Roberto Cavalli para la alfombra roja

Para la gran gala, la cantautora francesa lució un vestido a medida de Roberto Cavalli, diseñado por el director creativo de la firma, Fauto Puglisi. Un look que le sentaba como un guante, rebosante de estilo, sencillez y vitalidad.

El diseño, asimétrico y de una sola manga, recordaba a la misma alfombra roja que pisaban sus tacones de aguja con pulsera al tobillo. El tejido aterciopelado y el corte lateral del vestido que permitía entrever sus piernas, añadieron un toque sofisticado y sensual. Completó el look con un brazalete llamativo y un bolso de mano negro a juego con los zapatos.

Carla Bruni en el Festival de Cannes 2025 | Gtres

Con este estilismo, Carla Bruni destacó entre el resto: radiante, elegante y enérgica a sus 57 años, nos recordó que la juventud también es una actitud y que el estilo no entiende de edad.

Vestido de brillantes para el Trophée Chopard

Días antes de la gran alfombra roja, Bruni asistió al evento de entrega del Trophée Chopard, uno de los actos más prestigiosos del festival. Este galardón reconoce a dos jóvenes promesas del cine internacional, elegidos por un jurado profesional.

Para la ocasión, la artista francesa apostó por un vestido vintage de la diseñadora Vivienne Westwood, adornado con joyas de la firma anfitriona, Chopard. Un look brillante, alegre y juguetón, que transmitía una frescura juvenil y una actitud vitalista.

Un estilo más relajado para Women in Motion

Carla Bruni también demostró que el look no siempre necesita brillos para brillar. En la cena organizada por Kering para Women in Motion, un evento destinado a dar visibilidad a las mujeres cineastas, la francesa apostó por un vestido mucho más sencillo.

Un outfit completamente negro que consistía en un vestido de manga larga, suelto y con un corte lateral casi hasta la cadera. Un look que resaltaba su figura con naturalidad. Lo combinó con joyas extravagantes que aportaban un toque luminoso y juvenil al conjunto.

Un icono de elegancia atemporal

Hace tiempo que Carla Bruni se convirtió en un referente de estilo y madurez para muchas mujeres. Pero tras esta edición del Festival de Cannes, ha reafirmado su estatus como icono de elegancia atemporal. La hemos visto más joven y guapa que nunca, porque Bruni ha demostrado que el paso del tiempo se puede llevar con elegancia, frescura y autenticidad.