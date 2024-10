Elle Macpherson, Carla Bruni o Kylie Minogue: algunas de las famosas que han luchado contra el cáncer de mama

Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es importante ser conscientes del impacto que tiene esta enfermedad, ya que es el tumor más diagnosticado del mundo y representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. En España, en 2022, se diagnosticaron un total de 35.001 nuevos casos.

Está presente en nuestras vidas y ni siquiera las famosas pueden huir de él. Por ello, queremos presentar casos de celebridades que han sufrido cáncer de mama y cómo ha sido su experiencia.

Kylie Minogue

En 2005, la cantante Kylie Minogue reconoció ante su público que sufría cáncer de mama. En su caso, al hacerse la mamografía, el médico no le detectó nada, pero a las dos semanas, ella misma se detectó un bulto en el pecho y, tras ello, le informaron que era un tumor. "Solo quiero decirles a las mujeres que sigan su intuición y que, si no quedan convencidas con el diagnóstico o ante cualquier duda, vuelvan a recurrir a los médicos", agregó la cantante en una entrevista.

Un año después de operarse, le dijeron que estaba curada. La cantante confesó que una de las cosas más importantes que le enseñó la enfermedad fue a ponerse a ella misma en primer lugar. "No está en mi naturaleza ser egoísta, pero ahora es el momento de hacerlo", pensó. "Deja que la gente te cuide. Y... eso es lo que hice", reveló en un programa.

Desde su diagnóstico, ha apoyado todo tipo de causas relacionadas con esta enfermedad y ha pedido a sus fans que donen a organizaciones benéficas como Breast Cancer Care en Reino Unido. Uno de sus mayores miedos después de superar la enfermedad era saber si seguía teniendo la chispa que la caracteriza al cantar. Por ello, decidió meterse de nuevo en un estudio de grabación y sacar su álbum titulado X, el cual fue un éxito.

Ana Rosa Quintana

La presentadora fue diagnosticada de cáncer de mama en julio de 2010, pero no fue hasta el 19 de octubre de 2018 que lo contó en su programa y dijo las siguientes palabras: "Llevo ocho años diciendo sí, no, pues por pudor, por otros motivos… Pero creo que es importante que yo lo cuente. Es importante porque ya ha pasado. Hace ocho años estaba haciendo este programa y tuve un tumor de mama".

Lamentablemente, la mañana del 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa, que ya había superado la enfermedad hacía 11 años, compartió con sus espectadores que le habían detectado un carcinoma en una mama y que, temporalmente, dejaba el programa debido al intenso tratamiento al que tenía que someterse.

Dos años y medio después de su diagnóstico, la presentadora dejó claro que "hay que decir que estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco o siete años. Hay que dejarlo muy claro porque otras personas están pasando por lo mismo y esto no es de un día para otro". También confesó que, a raíz del cáncer, sus hábitos alimenticios y su estilo de vida habían tenido un cambio considerable, ya que, como comentaba, "alimentarse bien y hacer ejercicio funciona".

Elle Macpherson

La supermodelo y actriz australiana Elle Macpherson, a través de la publicación de sus memorias, nos ha revelado que hace siete años le diagnosticaron cáncer de mama: "Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí", explicó en una entrevista para promocionar su libro.

Esta información no ha sido la única que ha impactado a sus seguidores. Según cuenta en su libro, tras pensarlo mucho y recibir opiniones de hasta 32 médicos y expertos, quienes le aconsejaron someterse a quimioterapia, ella rechazó la idea. La modelo explica: "Elegí un enfoque holístico. Decirles no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil".

Actualmente, la modelo asegura que está en "remisión clínica", aunque ella prefiere llamarlo "bienestar absoluto". Aseguró que no solo se trataba de los resultados de los análisis de sangre, sino de cómo se sentía ella a nivel emocional, espiritual y mental.

Terelu Campos

La presentadora, a principios de 2012, fue diagnosticada con cáncer de mama y, seis años después, en 2018, recibió su segundo diagnóstico. Desde entonces, Terelu sigue con revisiones periódicas y tomando medicación.

Terelu recalca que la enfermedad le ha provocado secuelas físicas. Al someterse a una doble mastectomía, eso la hizo subir de peso considerablemente, algo que al principio le afectó bastante: "Cuando tuve el primer cáncer, la medicación y el metabolismo por la menopausia provocaron que, con 46 años, yo engordara muchísimo, cosa que no me había ocurrido nunca, pero me tenía que tratar con ese medicamento durante un mínimo de tres años. Luego he ido cambiando, pero todavía sigo tomando medicación", ha comentado.

En un evento contra el cáncer de mama, confesó que su mayor miedo era pensar en las consecuencias que esto podría tener para su hija: "Tenía miedo de lo que me pasara a mí, pero no por mí, sino por las consecuencias, no ver crecer a mi hija, dejar a mi hija sola. Sí, tendría a su padre y a su familia, pero no tendría a su madre, y una madre es muy importante en la vida". Con el tiempo, aceptó que es una realidad y que solo está en manos de su hija, Alejandra, hacerse las revisiones periódicas y pruebas genéticas cuando sea necesario.

Carla Bruni

La cantante y modelo, en octubre de 2023, anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama hacía cuatro años. Decidió llevar la enfermedad en secreto y solo dio el paso de hacerla pública una vez superado el diagnóstico. Después del anuncio, se sinceró sobre lo difícil que fue el proceso y cómo afectó a nivel emocional: "El cáncer abre nuevas puertas. ¡Aún se escuchan las balas silbando en los oídos! Y después del shock inicial, resulta casi estimulante, aunque sea doloroso, preocupante y aterrador".

En su caso, la relación que tiene con el peso hizo que, al enterarse de la situación en la que se encontraba, dejara de desayunar por miedo a aumentar de peso. "Lo mismo ocurre con la medicación que tengo que tomar, dado que no estoy en absoluto en remisión. Durante los dos primeros años, no dejaba de repetirme: esta medicación es dura. El tamoxifeno provoca un aumento de peso, algo que yo nunca había experimentado y por eso decidí reducir el número de comidas", contó la exmodelo.