Zidane: "Lo normal sería que ganara otro el premio a mejor entrenador del año, yo acabo de llegar"

"El mejor recuerdo de este año es ganar la Champions"

Estado de Sergio Ramos

"Sergio Ramos arriesgó para jugar la final (del Mundial de Clubes) pero lo hizo pensando que estaba en condiciones. Está bien; todavía no entrena con el grupo pero está bien".

Pepe ya es agente libre

"Pepe es un jugador nuestro. Quiero que siga con nosotros. Me interesa lo que puede hacer aquí, nada más".

¿A favor del fútbol en Navidad?

"Después de seis meses es bueno tener descanso. Hemos tenido esta semana para trabajar".

No cree que gane el premio 'The Best'

"No me sorprendería que no me eligieran como mejor entrenador de 2016. Lo normal sería que ganara otro. Acabo de empezar, todo es nuevo. Tengo que seguir trabajando".

Más elogios a Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo merece el 'The Best'; me sorprendería que no lo ganara. Lo que ha hecho en 2016 es único".

"No creo que nadie dude del potencial de Cristiano. Es normal que genere debate siempre, pero lo hace bien y es único"

Hace balance de un año como técnico del Madrid

"Hace un año estaba mucho más estresado. Siempre estamos con nervios, pero ahora un poco menos [...] He perdido un poco de pelo, igual que tú (bromea con el periodista); pero estamos contentos con el trabajo. Me siento contento del trabajo pero esto es muy largo".

"Tengo que mejorar en todo, siempre será así. Pensaba lo mismo de jugador, aun teniendo 34 años. Y un entrenador, más todavía. Tengo pasión por el fútbol".

"El mejor recuerdo de este año es ganar la Champions. Es algo que no me va a pasar 20 veces en mi vida. El peor... no sé. No hay".

"Llevo un año aquí y creo que he mejorado. Quiero seguir así".

Ha hablado con James Rodríguez

"¿Las palabras de James? Hemos hablado. Es jugador del Madrid y quiere estar aquí, en el mejor club del mundo. No hay más que hablar; hay que seguir trabajando".

Rumores en Italia sobre la vuelta de Morata

"No creo que sea cierto. Le veo contento de estar aquí. Trabaja bien. Está metido en el proyecto".

El Sevilla, rival difícil en octavos de Copa

"El Sevilla es un equipo competitivo y con confianza. Será complicado para nosotros y espero que lo sea también para ellos".

"El guión es completamente distinto al de la Supercopa de Europa".