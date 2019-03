Juan Carlos Roldán recibe desde hace un año notificaciones de multas que él no ha cometido. Un radar de Cataluña ha captado en varias ocasiones a un vehículo con su misma matrícula pero de diferente marca sobrepasando los límites de velocidad permitidos. El Servei Catalá de Transit, le ha dado la razón. Sin embargo hace unos días recibió dos notificaciones de embargo de cuenta.

Pero lo que realmente preocupa a este conductr madrileño no es la cuantía de las multas, pues no es excesiva; si no que el otro conductor comenta infracciones más graves y él reciba las sanciones.

Por extraño que pueda parecer, el caso de Juan Carlos no es aislado. De hecho, según los expertos, es frecuente porque el lector de matrícula no es perfeto y son las máquinas las que tramitan las multas.