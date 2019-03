Un videojuego de acción y aventura, en el festival de cine de Tribeca

'BEYOND: TWO SOULS'

En la alfombra roja ya no solo se promocionan películas, ahora también videojuegos. BEYOND: Two Souls, es un juego de acción en el que se está contando con actores reales para la captura de movimientos y expresiones. Para ello se ha contado con Ellen Page y Willem Dafoe, quienes han tenido una presentación especial en el festival de cine de Tribeca.