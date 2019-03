La Universidad de Princetown crea la primera orquesta compuesta por ordenadores

Varios estudiantes de la Universidad de Princetown han tenido la curiosa idea de formar una orquesta compuesta por músicos y programadores en la que los instrumentos son portátiles, tablets y seis altavoces.

Crean obras totalmente nuevas a través de ordenadores y material electrónico. La formación de sus integrantes también es de lo más curiosa dado que en la orquesta hay tanto músicos como programadores.

Entre todos ellos se encuentra Hana, que ha decidido abrir su mente para poder participar en esta experiencia inédita:"Te hace ver la música desde un ángulo diferente. La primera vez que toqué aquí, me pareció extrañísimo. Totalmente diferente a la música que yo solía tocar como pianista de jazz", afirma la estudiante.

La intención de esta curiosa orquesta es ante todo sorprender al espectador."Lo que hacemos es explorar sonidos que no existen en la naturaleza o transformar los que sí existen, de una manera que uno no se podría imaginar hasta que no lo oye".Una gran ventaja, es que para participar en estos conciertos en los que impera la improvisación, no hay que saber solfeo. Tan solo hay que tener ganas de crear", concluye la estudiante.