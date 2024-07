La CE acusa a Meta de obligar a los usuarios de Facebook e Instagram a pagar para que no usen sus datos personales

La Comisión Europea (CE) acusa a la empresa estadounidense Meta de incumplir la ley de mercados digitales en lo que respecta a la recopilación de datos personales de los usuarios.

El organismo europeo considera que Meta ha impuesto el modelo 'pago o consentimiento' y ha obligado a los usuarios de Instagram y Facebook a pagar si no quieren que la compañía use sus datos para mostrar anuncios personalizados en las redes sociales. Si pagan la cuota, pueden acceder a una versión sin anuncios.

"La Ley sobre Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) está aquí para devolver a los usuarios europeos el poder de decidir sobre sus datos. Meta ha forzado a millones de usuarios en la Unión Europea a una elección binaria: pagar o dar consentimiento. En nuestra conclusión preliminar, esto es una infracción de la ley de mercados digitales", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton en un comunicado.

Desde Bruselas ven irregularidades en que la multinacional no permita a los usuarios ejercer su derecho "a consentir libremente la combinación de sus información personal".

"Queremos dar la capacidad a los ciudadanos para que sean capaces de tener el control sobre sus propios datos y elegir una forma de anuncios menos personalizada", añade la vicepresidenta de la CE de la Era Digital, Margrehte Vestager.

La CE asegura que Meta debe ofrecer "alternativas equivalentes" que no sean de pago para los clientes que no acepten que la empresa use sus datos personales en las plataformas.

Infringe la ley de mercados digitales

¿Qué dice la ley de mercados digitales? Tiene como objetivo garantizar que las plataformas o redes sociales con gran presencia en Internet se comporten de manera equitativa en línea.

Por ejemplo, uno de los puntos de lo que las empresas no podrán hacer es "rastrear a los usuarios finales al margen del servicio de plataforma básica de los guardianes de acceso con fines de publicidad personalizada, sin que se haya concedido el consentimiento efectivo".

El texto legal obliga a las grandes empresas de Internet a obtener el consentimiento de los usuarios para poder usar sus datos personales, combinarlos entre sus distintas plataformas -Facebook e Instagram- con el objetivo de mostrar anuncios personalizados.

En el caso de que los usuarios no den su consentimiento, deben darles la opción de acceder a un servicio similar. Desde la Comisión Europea esperan que la empresa de Facebook e Instagram recule y ponga en marcha otras opciones acorde a las leyes.

Multa de hasta el 10% de la facturación empresarial

Meta se puede enfrentar a una multa de hasta el 10% de su facturación mundial. La Comisión da tiempo a la empresa estadounidense para examinar los documentos de la acusación y aportar su defensa. La investigación se prolongará hasta marzo de 2025.

Si el Ejecutivo comunitario concluye que Meta viola la normativa comunitaria podrá imponer a la compañía una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio mundial total; una sanción que podría elevarse hasta el 20% en caso de reincidencia.

También se recoge la posibilidad de aplicar 'medidas correctoras': "En caso de incumplimiento sistemático de las obligaciones contempladas en la Ley, y previa investigación de mercado, podrán imponerse a los guardianes de acceso medidas correctoras adicionales. Dichas medidas deberán ser proporcionadas con respecto a la falta cometida. En caso necesario y como último recurso, pueden imponerse medidas correctoras no financieras, por ejemplo medidas estructurales o de comportamiento, tales como la cesión de (partes de) una empresa".

