El Titanic vuelve a navegar, pero en Internet

CENTENARIO DEL TITANIC

No quedan pasajes para el primer viaje del mayor y más lujoso transatlántico de la historia. Dos mil personas van a estrenarlo el día 15 de abril. El capitán y la tripulación ya lo tienen todo preparado y lo podemos leer en Twitter. Algo que no extrañaría si no fuera porque todo sucedió hace 100 años y el barco se llamaba Titanic.