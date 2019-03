The Walking Dead: The Game se proclama Juego del Año 2012 contra todo pronóstico

Skyrim ya tiene sucesor. Si la obra de Bethesda se hizo con el galardón de Juego del Año 2011 en la gala de los VGA, este año ha sido la industria del videojuego ya ha proclamado a su rey. Y es un rey que nadie se esperaba. Finalmente, The Walking Dead: The Game se ha alzado como el Mejor Juego del Año 2012, algo que muy pocos se esperaban.

Y eso que se veía venir viendo la importancia con la que la obra de Telltale Games, que también se ha hecho como el título de Mejor Estudio del Año, tuvo en la gala. Una gala que se abrió con South Park: The Stick of Truth y en la que además de presentarla Samuel L. Jackson, participaron diversas personalidades, entre ellas actores de la propia serie de The Walking Dead.

Pero, salvo los llamados 'caminantes', poco tiene que ver la obra de ficción televisiva con el videojuego, pues en el videojuego los protagonistas no son los mismos que aparecen en la pequeña pantalla. Un videojuego, dividido en cinco episodios, que sorprendió por romper con el cliché de que las conversiones de éxitos televisivos no tienen dicha repercusión en consola.

Repercusión que ha terminado en todo lo alto en la gala de los VGA 2012, la décima gala de este estilo que se celebra en toda la historia. Una gala en la que, aparte de con el premio de Juego del Año 2012 y Estudio del Año, se ha hecho con otros tres premios como son Mejor Videojuego Adaptado, Mejor Juego Descargable y Mejor Personaje Femenino gracias a Clementine.

Un juego con un peculiar estilo gráfico basado en una gran narrativa y con una historia bien hilada, en el que los momentos de exploración y los de acción, basado en 'Quick Time Events', tienen su importancia pero no tanta como la que tienen las decisiones morales que debemos tomar, con límite de tiempo.

Assassins Creed III, el gran derrotado

Mientras que el juego de Telltale acumulaba los galardones más importantes, el resto le seguía de cerca y al mismo tiempo de lejos debido a la repercusión de sus premios. El más cercano a The Walking Dead, en cuanto a número de estampas que recibió en la gala, fue Borderlands 2, que se llevó cuatro títulos.

El juego de Gearbox ha cumplido con las expectativas y se impuso a juegos como Halo 4 y Call of Duty Black Ops 2 como Mejor Shooter 2012. Además, también logró llevarse el de Mejor Multijugador, Mejor Personaje Masculino por Jack el Guapo y Mejor Protagonista con Clap Trap, que derrotó al Jefe Maestro de Halo.

Journey se llevó otros tres premios. El juego se llevó el de Mejor Juego de Playstation 3, el de Mejor Juego Independiente y también el de Mejor Banda Sonora. De hecho, sus melodías podrían hacer historia al estar nominadas a un Grammy y, de llevárselo, serían el primer videojuego en hacerse con ese galardón.

Entre tanto triunfador, el mayor damnificado fue Assassins Creed III. A pesar de estar nominado a seis galardones, el juego de Ubisoft salió de los VGA 2012 con las manos totalmente vacías. No pudo llevarse nada, ni Mejor Juego, ni Mejor Protagonista, ni Mejores Gráficos (para Halo 4)...

Half Life 2, Mejor Juego de la década

Para terminar, y para celebrar que se cumplían diez años de la celebración, se entregó el premio a Mejor Juego de la Década. Un premio para el que había diez nomiados, entre los que estaban The Legend of Zelda: Wind Waker, Batman Arkham City, Shadow of the Colossus y Wii Sports.

Y un premio que se terminó llevando Half Life 2. El título de Valve, uno de los más míticos, recordados y aclamados por los usuarios, se impuso en el galardón más nostálgico de la noche.