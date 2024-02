¿Los 'streamers' están en crisis? Los premios Esland de TheGrefg no cumplen sus expectativas

El cine tiene los Oscars, la música tiene los Grammy y el 'streaming' tiene los Premios Esland. Una gala que tiene como objetivo celebran la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante.

Sin embargo, estos premios están muy lejos del prestigio y reconocimiento que supone ganar un Oscar o un Grammy. La gran apuesta del 'streamer' TheGrefg se ha quedado muy lejos de cumplir con su objetivo: a solo tres días del evento, el joven tuvo que rebajar el precio de sus entradas porque no había logrado venderlas todas.

Thegrefg anunció que las entradas se ponían a la venta a partir del 7 de febrero y que, en total, se podrían comprar un total de 1.800 butacas. Sin embargo, pocos días antes del evento muchas de las entradas no se habían vendido.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el 'streamer' explicaba qué pasaba con esas entradas: "Las entradas de los 50 € volaron, no quedan prácticamente entradas, pero las zonas de 100 y 200 euros no se vendieron. Quedan muchísimas".

El joven aludía a la lejanía de Andorra con el resto de España como motivo de que las entradas no se vendieran como esperaba: "El problema realmente también es que estamos haciendo el evento un viernes. Si fuera sábado, que es un día que a la gente le da tiempo a subir desde España, las entradas yo creo que ya se habrían vendido. Pero al ser viernes y al ser un país tan pequeño como es Andorra hace difícil que mucha gente pueda venir".

Pero ese no fue el único varapalo al que se enfrentó la gala, solo tuvo 257.000 espectadores de media cuando el año pasado consiguieron 1,4 millones.

No fue el único revés para TheGrefg, Ibai y ElRubius declinaron su invitación a la gala. Ambos adujeron que ya habían ganado demasiados premios y que preferían dar opciones a la nueva generación. Sin embargo, estaban nominado y ganaron un premio.

¿Cambio de tendencia en Twitch?

Los Esland podrían poner de manifiesto un cambio de tendencia en Twitch. Ibai Llanos confirmó en un vídeo en redes sociales que "Twitch ya no está tan de moda como antes".

Ibai explicó que la plataforma tuvo su mayor boom en pandemia y es complicado que esos números vuelvan. "Los problemas los tienen la propia plataforma y la narrativa que se ha formado. La gente ya no invierte tanto tiempo en ver directos y Twitch no está en su mejor momento de viewers, lo cual no ayuda a TheGrefg", aseguró.

Las campanadas del vasco en la plataforma morada tampoco cumplieron expectativas. En una emisión que duró en torno a las dos horas y media, su audiencia media ha sido cuatro veces superior a la segunda retransmisión más vista del día entre Twitch y YouTube. Sin embargo, según los datos recopilados por TV Top, las Campanadas 2023-2024 son las que peores números ha cosechado Ibai.