El Steve Jobs taiwanés presenta una tableta Android

Es posible que se haya burlado de los dispositivos Android en la vida real, pero en la otra vida, el cofundador de Apple Steve Jobs está contento de que puede utilizar uno, o al menos esa es la historia un trabajo de un imitador taiwanés de Steve Jobs asegura en un anuncio de televisión para presentar el nuevo producto de una empresa de electrónica taiwanesa.



En el anuncio, el imitador taiwanés Ah-Ken, vestido de la misma manera que lo hacía Jobs en las 'keynotes' de Apple -jersey negro, pantalones vaqueros y deportivas- y con unas alas de ángel blancas y un halo sobre su cabeza, ensalza las virtudes del 'tablet' de la compañía Action Electronics que funciona con Android de Google.

"Introduciendo una nueva generación de dispositivos", dice el "Jobs" caracterizado. "Gracias a Dios, por fin he tenido la oportunidad de jugar con otros 'tablets'", agrega el imitador en la escena final del anuncio, con una amplia sonrisa en su rostro mientras se sienta con su dispositivo en sofá. El anuncio está subtitulado en inglés, haciendo un guiño a la función de diccionario del dispositivo.



La biografía de Steve Jobs -quien murió en octubre de 2011-, se hace referencia a que el cofundador consideraba el sistema operativo móvil de Google como una la famosa referencia a Android como "mierda", que iba a "destruir" Android y que estaba dispuesto a empezar una "guerra termonuclear" de productos.



"Steve Jobs siempre ha promovido las cosas que eran buenas para la gente, los productos de Apple, por lo que su imagen puede servir también para promover otras cosas que son buenas", dijo la portavoz de Action Electronics, Chelsea Chen, un fabricante de aparatos electrónicos como reproductores de DVD portátiles y dispositivos conectados.



"Es sólo un imitador, no Steve Jobs", aseguró Chen. "No tenemos más remedio que utilizar Android, no podemos usar iOS," agregó, refiriéndose a iOS, el sistema operativo de los dispositivos de Apple.



No es la primera vez que la imagen de Jobs se utiliza en Taiwán para promocionar productos. El año pasado, una empresa de bebidas realizó algo parecido para la promoción de una bebida de té verde.