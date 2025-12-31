Lo más buscado en Google en 2025: la inteligencia artificial, el apagón y otras tendencias del año que termina

¿Qué temas han sido los más consultados en Google durante el año 2025? El propio buscador te ofrece la respuestas: a través de Google Trends puedes repasar una amplísima cantidad de información respecto a las búsquedas más habituales a nivel global, por países, regiones o, incluso, a nivel local.

En general, la inteligencia artificial ha dominado el año en lo que respecta a búsquedas globales: no solo ha sido el tema más buscado, sino que también han destacado las consultas particulares sobre Gemini, el propio asistente de IA de Google. Así, la generalización de herramientas de inteligencia artificial ha hegemonizado 2025: los usuarios realizan cada vez más búsquedas para informarse, conocer las posibilidades de determinados sistemas y herramientas y, también, consultar cómo impactan estos desarrollos tecnológicos en la vida actual y futura.

En el ámbito deportivo, el cricket es el tema más consultado a nivel mundial y, en concreto, los enfrentamientos particulares entre India e Inglaterra, así como entre India y Australia. Para usuarios españoles (y europeos, en general), la cantidad de búsquedas de estos eventos suele resultar sorprendente; sin embargo, debemos tener en cuenta el interés global de los millones de personas residentes en Asia (y otras regiones del mundo) para los que el deporte rey no es, ni mucho menos, el fútbol. En cualquier caso, entre los principales temas deportivos consultados también aparecen búsquedas vinculadas a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, celebrada con un nuevo formato durante el pasado verano y en la que resultó vencedor el Chelsea.

En cuanto a eventos sociopolíticos, la mayor parte de las búsquedas se corresponden con Charlie Kirk, asesinado en septiembre, así como con las noticias y reportajes relacionados que proliferaron tras su muerte. En lo que respecta a personas particulares, el cantante D4vd ha sido la persona más buscada globalmente; sin embargo, también han sido frecuentes las consultas sobre Kendrick Lamar o Jimmy Kimmel: en el primer caso debido a su actuación durante la última Super Bowl y, en el segundo caso, por su suspensión como presentador en la ABC (y posterior readmisión) tras unos comentarios críticos con Donald Trump.

Lo más buscado en España

En España, el apagón general sucedido durante el mes de abril ha acaparado de forma clara y destacada las búsquedas anuales. Es interesante observar, además, que dada la gravedad de este suceso, el apagón generó también un gran volumen de búsquedas en territorios próximos a la península ibérica. Por otro lado, durante el 2025 se han incrementado considerablemente las búsquedas relativas a las alertas sobre lluvias y los incendios, lo que pone de relieve una preocupación creciente y generalizada por la incidencia y posible gravedad de estos fenómenos meteorológicos.

En lo relativo a acontecimientos globales, la búsqueda más destacada realizada por los usuarios españoles fue la elección del nuevo Papa el pasado mes de mayo: en este sentido, los internautas han consultado cuestiones informativas sobre el cónclave y, una vez elegido el pontífice, sobre su perfil, figura y biografía.

Por otro lado, en nuestro país son muy frecuentes las búsquedas relacionadas con curiosidades, programas televisivos y personajes populares. En este sentido, ha habido una búsqueda que ha liderado ampliamente el buscador y posicionándose, incluso, próxima a las búsquedas relativas al nuevo papa: “quién es Andy y quién es Lucas”. Las polémicas relaciones (y posterior separación) del dúo pop español (muy activo y popular en los años 2000) han generado mucha curiosidad y atracción en nuestro país.

