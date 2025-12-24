La Asociación de Usuarios de la Comunicación solicita el pronunciamiento de la CNMC sobre el reality 'La Casa de los Gemelos 2'

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la apertura de una investigación sobre el reality online 'La Casa de los Gemelos', cuya segunda temporada se emite actualmente a través de distintas plataformas de internet, por un posible incumplimiento de la normativa audiovisual vigente en España.

Según denuncia la Asociación, el programa ha regresado en esta nueva temporada con una puesta en escena que intensifica los elementos más controvertidos del formato. Entre ellos, AUC señala la reiteración de agresiones físicas y verbales, el consumo excesivo de alcohol, situaciones de embriaguez, comentarios homófobos y discriminatorios, así como escenas de carácter escatológico. Un tipo de contenidos que, recuerdan, sería hoy impensable en la televisión convencional, pero que podría estar vulnerando la ley incluso en su difusión online, pese a que este entorno cuente con obligaciones más laxas que las cadenas tradicionales.

AUC recuerda que la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual, establece en su artículo 4 que las comunicaciones audiovisuales deben ser respetuosas con la dignidad humana y los valores constitucionales, evitando cualquier incitación a la violencia, el odio o la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, religión, origen social u otros factores. Asimismo, el artículo 6 obliga a transmitir una imagen igualitaria y no discriminatoria de mujeres y hombres, evitando contenidos que fomenten la desigualdad o la violencia sexual o de género.

La Asociación subraya además que estas obligaciones no recaen únicamente en los creadores de los programas, sino también en las plataformas que los difunden, tal y como recoge el artículo 86 de la Ley, con especial atención a aquellos contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad, según el artículo 88.

Precisamente en relación con la protección de la infancia, AUC denuncia que 'La Casa de los Gemelos 2' se ha emitido durante sus diez primeros episodios sin ningún tipo de calificación por edades, a pesar de la naturaleza de sus contenidos. Aunque en los capítulos más recientes se ha incorporado una advertencia de violencia y una recomendación para mayores de 18 años, esta aparece en un tamaño de letra muy reducido y con escaso contraste, lo que la hace prácticamente inapreciable en pantalla. Además, los episodios iniciales disponibles en la web siguen sin incluir dicha calificación.

Para la Asociación, esta situación podría vulnerar los artículos 98 y 99 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que obligan a ofrecer a los usuarios información "suficiente e inequívoca" sobre los contenidos inadecuados para menores y a que la calificación por edades sea visible, comprensible y fácilmente identificable. Un incumplimiento que consideran especialmente grave en un programa que se distribuye a través de múltiples plataformas y redes con una amplia presencia de público infantil y juvenil, y en un contexto en el que muchas de estas plataformas aún no han desarrollado sistemas eficaces de verificación de edad, tal y como exige la ley.

AUC advierte además de que algunas de las plataformas que difunden el programa ni siquiera aplican la restricción de identificación como adulto que sí utilizan para otros contenidos, lo que incrementa el riesgo de acceso por parte de menores.

