¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

La aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, WhatsApp, ha confirmado que desde el 1 de enero de 2026 dejará de funcionar en ciertos modelos de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos necesarios para ejecutar sus últimas versiones. Esta medida afectará a usuarios que aún conservan dispositivos antiguos y que, en muchos casos, no pueden actualizar el sistema operativo de sus dispositivos.

La decisión forma parte de una estrategia habitual de la plataforma para centrarse en ofrecer un servicio seguro, estable y con funciones modernas que requieren tanto hardware como software más avanzados. Con cada año que pasa, WhatsApp revisa las versiones de Android e iOS que puede soportar sin comprometer la experiencia de uso ni la protección de datos, y elimina progresivamente los sistemas que ya no cuentan con las actualizaciones necesarias para garantizar estos estándares.

¿Qué teléfonos se quedan sin Whatsapp?

Según la información disponible, los teléfonos que operan con Android 5.0 o versiones anteriores, así como los iPhone con iOS 15.1 o anteriores, quedarán fuera de la compatibilidad con WhatsApp a partir de 2026. Esto significa que los propietarios de estos modelos no podrán abrir la app ni enviar o recibir mensajes desde esa fecha.

En el caso de los dispositivos Android más antiguos, la lista incluye varios modelos de marcas populares que fueron lanzados hace más de una década y que ya no cuentan con soporte oficial ni actualizaciones del sistema. Entre ellos, se encuentran terminales clásicos de Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC que han sido destacados en diversas listas especializadas.

Por su parte, en el ecosistema de Apple, modelos como el iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, que no pueden actualizarse a versiones más recientes del sistema operativo, también dejarán de soportar la aplicación de Meta.

¿Por qué ocurre esto?

La causa principal de esta eliminación de soporte es que las versiones antiguas de Android y iOS no ofrecen la base técnica necesaria para incorporar las funciones actuales de WhatsApp ni para mantener el nivel de seguridad exigido por la aplicación. A medida que la plataforma introduce mejoras como cifrado avanzado, capacidades multimedia y herramientas más complejas, los sistemas operativos desfasados quedan fuera de los requisitos mínimos.

Además, muchos de estos teléfonos antiguos ya no reciben parches de seguridad del fabricante, lo que expone a los usuarios a riesgos y limita la capacidad de WhatsApp para garantizar un entorno seguro para todos.

Qué hacer si tu móvil es uno de los afectados

Si tu teléfono figura entre los modelos afectados o tiene un sistema operativo inferior al requerido, lo más recomendable es planificar la migración a un dispositivo más reciente antes de que llegue enero de 2026. De este modo, podrás seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones y conservar tus chats y archivos multimedia.

WhatsApp también suele enviar avisos dentro de la aplicación alertando a los usuarios con sistemas no compatibles para que actualicen su móvil o migren su historial de chats a otro dispositivo antes de la fecha límite.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.