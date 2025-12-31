Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Tecnología

¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en muchos dispositivos Android e iOS.

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su tel&eacute;fono m&oacute;vil

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su teléfono móvilcreativeart via Freepik

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, WhatsApp, ha confirmado que desde el 1 de enero de 2026 dejará de funcionar en ciertos modelos de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos necesarios para ejecutar sus últimas versiones. Esta medida afectará a usuarios que aún conservan dispositivos antiguos y que, en muchos casos, no pueden actualizar el sistema operativo de sus dispositivos.

La decisión forma parte de una estrategia habitual de la plataforma para centrarse en ofrecer un servicio seguro, estable y con funciones modernas que requieren tanto hardware como software más avanzados. Con cada año que pasa, WhatsApp revisa las versiones de Android e iOS que puede soportar sin comprometer la experiencia de uso ni la protección de datos, y elimina progresivamente los sistemas que ya no cuentan con las actualizaciones necesarias para garantizar estos estándares.

¿Qué teléfonos se quedan sin Whatsapp?

Según la información disponible, los teléfonos que operan con Android 5.0 o versiones anteriores, así como los iPhone con iOS 15.1 o anteriores, quedarán fuera de la compatibilidad con WhatsApp a partir de 2026. Esto significa que los propietarios de estos modelos no podrán abrir la app ni enviar o recibir mensajes desde esa fecha.

En el caso de los dispositivos Android más antiguos, la lista incluye varios modelos de marcas populares que fueron lanzados hace más de una década y que ya no cuentan con soporte oficial ni actualizaciones del sistema. Entre ellos, se encuentran terminales clásicos de Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC que han sido destacados en diversas listas especializadas.

Por su parte, en el ecosistema de Apple, modelos como el iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, que no pueden actualizarse a versiones más recientes del sistema operativo, también dejarán de soportar la aplicación de Meta.

¿Por qué ocurre esto?

La causa principal de esta eliminación de soporte es que las versiones antiguas de Android y iOS no ofrecen la base técnica necesaria para incorporar las funciones actuales de WhatsApp ni para mantener el nivel de seguridad exigido por la aplicación. A medida que la plataforma introduce mejoras como cifrado avanzado, capacidades multimedia y herramientas más complejas, los sistemas operativos desfasados quedan fuera de los requisitos mínimos.

Además, muchos de estos teléfonos antiguos ya no reciben parches de seguridad del fabricante, lo que expone a los usuarios a riesgos y limita la capacidad de WhatsApp para garantizar un entorno seguro para todos.

Qué hacer si tu móvil es uno de los afectados

Si tu teléfono figura entre los modelos afectados o tiene un sistema operativo inferior al requerido, lo más recomendable es planificar la migración a un dispositivo más reciente antes de que llegue enero de 2026. De este modo, podrás seguir utilizando WhatsApp sin interrupciones y conservar tus chats y archivos multimedia.

WhatsApp también suele enviar avisos dentro de la aplicación alertando a los usuarios con sistemas no compatibles para que actualicen su móvil o migren su historial de chats a otro dispositivo antes de la fecha límite.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Meta reconoce que el 10% de sus ingresos proviene de estafas y anuncios

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Publicidad

Tecnología

Primer plano de la mano de un hombre utilizando su teléfono móvil

¿Tienes alguno de estos iPhone o Samsung? Cuidado, no tendrás Whatsapp a partir del 1 de enero

La Gran Vía, en pleno apagón eléctrico

Lo más buscado en Google en 2025: la inteligencia artificial, el apagón y otras tendencias del año que termina

La Casa de los Gemelos

La Asociación de Usuarios de la Comunicación solicita el pronunciamiento de la CNMC sobre el reality 'La Casa de los Gemelos 2'

Imagen de archivo de Spotify
Filtración Spotify

Filtran 86 millones de canciones de Spotify

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android
Demanda Google

Demandan a Google por recopilar sin consentimiento los datos de hasta 37 millones de españoles que usan Android

WhatsApp
Ciberestafas

Una campaña de ciberestafas toma el control de cuentas de WhatsApp mediante el ataque 'GhostPairing'

El fraude se basa en engañar al usuario para que vincule su cuenta a un navegador controlado por ciberdelincuentes.

Sorteo del amigo invisible por WhatsApp
Navidad

Cómo hacer el sorteo del amigo invisible por WhatsApp

Organizar el sorteo del amigo invisible por WhatsApp es más fácil de lo que imaginas. Descubre cómo hacerlo paso a paso, sin complicaciones y manteniendo siempre la sorpresa.

Un mapa de Europa y números digitales dispuestos verticalmente

Los europeos piden un desarrollo ético de la inteligencia artificial: el 90% prefiere a un humano antes que a un algoritmo

Las estafas telefónicas vuelven todos los años por Navidad

Las estafas telefónicas vuelven todos los años por Navidad

Imagen de un ordenador buscando wifi

Una caída en el servicio Cloudflare tumba numerosas aplicaciones y webs en todo el mundo

Publicidad