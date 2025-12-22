Filtran 86 millones de canciones de Spotify

Un grupo llamado Anna's Archive afirma haber extraído 86 millones de archivos de música de Spotify y 256 millones de filas de metadatos, como nombres de artistas y álbumes. Spotify, que cuenta con más de 100 millones de pistas, ha confirmado que la filtración no representaba la totalidad de sus datos, según recoge el diario The Guardian.

La empresa, con sede en Estocolmo y con más de 700 millones de usuarios a nivel mundial, ha afirmado haber detectado y desactivado las cuentas que intervinieron en la extracción ilegalmente.

Una investigación sobre accesos no autorizados ha identificado que un tercero obtuvo metadatos públicos y usó tácticas ilícitas para eludir la DRM (gestión de derechos digitales) y acceder a algunos archivos de audio de la plataforma. "Estamos investigando activamente el incidente", ha afirmado Spotify.

Spotify sospecha que la música extraída por Anna’s Archive no ha sido publicada aún. Anna’s Archive, conocida por proporcionar enlaces a libros pirateados, afirmó en un blog su intención de crear un archivo de preservación de música.

El grupo ha declarado que los archivos de audio representaban el 99,6% de toda la música escuchada por los usuarios de Spotify y que se compartirían a través de archivos torrent, un medio para compartir archivos digitales de gran tamaño en línea.

"Claro que Spotify no tiene toda la música del mundo, pero es un gran comienzo", declaró Anna’s Archive, cuya misión es "preservar el conocimiento y la cultura de la humanidad". "Con su ayuda, el patrimonio musical de la humanidad estará protegido para siempre de la destrucción causada por desastres naturales, guerras, recortes presupuestarios y otras catástrofes", afirma el grupo.

La IA, posible destino de los archivos robados

Ed Newton-Rex, compositor y defensor de los derechos de autor de los artistas, ha afirmado que la música filtrada probablemente se podría utilizar para desarrollar modelos de IA. "El entrenamiento con material pirateado es, lamentablemente, común en la industria de la IA, por lo que es casi seguro que esta música robada terminará entrenando modelos de IA. Por eso, los gobiernos deben insistir en que las empresas de IA revelen los datos de entrenamiento que utilizan", ha afirmado.

El sitio web de Anna’s Archive hace referencia a LibGen, una web con un catálogo enorme de libros pirateados que supuestamente ha sido utilizado por Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, para entrenar sus modelos de IA.

Según un expediente judicial estadounidense, Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, aprobó el uso del conjunto de datos LibGen a pesar de las advertencias del equipo ejecutivo de inteligencia artificial de la empresa de que era un conjunto de datos "que sabíamos que estaba pirateado".