Las recomendaciones para volver a la 'nueva normalidad' digital y hacer un buen uso de las pantallas

Durante los meses de confinamiento por el coronavirus se ha detectado un aumento del uso de nuevas tecnologías, sobre todo entre los más pequeños. Por ello, la plataforma de seguridad y bienestar digital para familias 'Qustodio' ha elaborado una lista de recomendaciones para ayudar a los padres a buscar alternativas a las pantallas.

"Si definir el tiempo recomendado delante de las pantallas era difícil ya antes del confinamiento, durante la pandemia, donde el primer mes el uso de Internet por parte de los menores aumentó un 180%, se ha convertido en una tarea aún más complicada", señala en un comunicado la platafrma. Los expertos recomiendan limitar el uso de estos dispositivos en función de la edad.

Las recomendaciones de uso en menores

- Uso por franja de edad. Los niños de 0 a 2 años no debería usar ninguna pantalla; hasta los 5 años, máximo una hora al día (incluyendo la televisión) y a partir de esta edad en adelante, los expertos aconsejan limitar su uso en función de la madurez mental y resiliencia digital del menor. "Lo que sí es común para todas las edades es la necesidad llevar a cabo descansos cada 45 minutos para proteger la salud ocular", señala la plataforma.

- No usar nunca antes de dormir. El 60% de los niños españoles no cumple con las horas de sueño recomendadas y uno de cada tres presenta síntomas de somnolencia diurna y cansancio, según un estudio del Instituto de Investigaciones del Sueño. Es necesario que aunque en verano exista cierta flexibilidad, los niños no utilicen los dispositivos móviles 1 hora antes de irse a la cama y mucho menos que el 'cuento para dormir' sea a través de las pantallas.

- Crear la 'hora en familia'. Es muy aconsejable marcar un 'tiempo en familia' en el que ninguno de los miembros use dispositivos móviles ya sea durante los fines de semana o por las tardes.

- Fomentar las tareas y actividades analógicas. Es necesario establecer una serie de normas de forma conjunta sobre aquellos momentos del día en los que no deben utilizar pantallas, como en la comida, la hora de dormir.... Lo ideal es planteárselo como un momento de desconexión y no como un castigo o prohibición.

- Evitar el 'chupete digital'. "La gestión del uso de las pantallas que los padres lleven a cabo los primeros 3 o 4 años de edad va a ser fundamental y les va a ayudar mucho a que sepan y entiendan unas normas básicas que favorezcan su desarrollo también en el ámbito digital", señala la plataforma. Es recomendable no usar dispositivos móviles en el cochecito o silla de paseo, ni en el coche.