PSP 2 desvelada: 3G, control táctil, dos 'sticks' y la potencia de PS3

Después de meses de dimes y diretes, Sony ha presentado en una rueda de prensa en Japón la muy esperada sucesora de Playstation Portable (PSP). El nombre provisional es Next Generation Portable (NGP) y tiene unas características parecidas a las que se habían filtrado, lo que no quita para que tenga casi todo lo que se le puede pedir a una portátil, como 3G, pantalla y panel táctil y una potencia similar a Playstation 3.Ya han sido anunciados títulos como 'Uncharted' o 'Call of Duty'.



Sony parece haber tomado nota de lo que ha ocurrido en el mercado de las portátiles en los últimos años y ha movido ficha. Además de anunciar la plataforma Playstation Suite para llevar la experiencia de sus consolas a Android, la compañía ha desvelado su esperada nueva portátil.



La sucesora de Playstation Portable tiene unas características muy sugerentes, que parecen coger lo mejor en materia de movilidad de los 'smartphones' y corrientes insalvables a día de hoy como es la pantalla táctil. También ha abandonado el diseño 'slide' por el de una sola pieza, en la línea de PSP.



Renacimiento

Además de una pantalla de 5 pulgadas (La de la primera PSP era de 4,3 pulgadas y la superior panorámica de la nueva Nintendo 3DS es de 3,5) táctil, NGP cuenta con un panel táctil trasero de gran tamaño para interactuar con los videojuegos.

Siguiendo con el control y el diseño, la portátil cuenta con dos 'sticks' analógicos. Kaz Hirai, padre de las consolas Playstation, ha incidido en que se trata de 'sticks' reales y no una adaptación plana como en la primera PSP, lo que ofrecerá una experiencia similar a la del Dual Shock de sobremesa.



En términos de conectividad y geolocalización, NGP cuenta con conexión 3G, lo que la sitúa casi al mismo nivel que los 'smartphones'. Cabe preguntarse si Sony no debería haber dado el salto a las 4G para no quedarse atrás de los futuros y más vanguardistas terminales que vienen. Aunque no se podrá usar como móvil, sí permitirá jugar en red, descargar videojuegos o usar aplicaciones de comunicación, información o entretenimiento con contenidos en la nube. También tendrá GPS, brújula y conexión Wi-Fi.



Los videojuegos, además de distribuirse de forma digital, se podrán vender en formato físico. La compañía ha anunciado que NGP empleará un nuevo tipo de tarjetas basadas en 'flash' denominadas New Game Media.



En cuanto a potencia gráfica, Sony no ha desvelado los detalles de NGP pero ha prometido que se moverá en un terreno similar a Playstation 3. A su favor jugará la calidad de la pantalla. Además de su gran tamaño, su tecnología OLED permitirá una resolución cuatro veces mayor que la de la actual PSP. Suena bien. También habrá trofeos y una plataforma de interacción online llamada LiveArea.



Tim Sweeney, de Epic Games, acudió a la presentación y confirmó lo que nos promete Sony. Según él, la nueva NGP tiene una potencia gráfica cuatro veces superior a "cualquier portátil que hubieran visto antes". Pronto este, nunca mejor dicho, épico estudio hará magia en la nueva portátil.



Para demostrar todo esto, la compañía ha mostrado en la rueda de prensa 'Uncharted' para NGP, con una calidad gráfica impresionante. Además, ha anunciado el salto de otras de las franquicias más importantes de Sony para la nueva portátil, como 'LittleBigPlanet', 'Killzone', 'WipeOut' o 'Resistance'.



Uno de los grandes "bombazos" del evento fue la intervención de Hideo Kojima, el creador de la saga 'Metal Gear Solid'. El desarrollador de videojuegos mostró una adaptación de la cuarta parte de la franquicia, hasta ahora exclusiva para Playstation 3. En NGP el videojuego de espionaje y acción tendrá un aspecto muy similar a la versión de sobremesa.



Pero los lanzamientos de Sony no han sido los que han sonado con más fuerza en la presentación. Una de las estrellas ha sido Activision con un 'Call of Duty' para la portátil. Philip Earl de Activision acudió a la rueda de prensa para desvelar el título y apoyar la nueva consola: "Creemos que NGP cambiará la forma en la que la gente juega videojuegos portátiles y qué mejor forma de probar eso que con 'Call of Duty'.



En general, las 'third parties' parecen apoyar la nueva consola de Sony. Sega ha sido otra de las compañías que ha saltado al escenario, con un nuevo 'Yakuza' para NGP. Por su parte, Capcom ha mostrado de lo que es capaz la nueva portátil en términos gráficos con una adaptación de 'Lost Planet 2', directamente de Xbox 360 y Playstation.



Kaz Hirai ha anunciado que la distribución de la consola comenzará en las navidades de 2011, aunque no ha especificado territorios. Es de esperar que vea la luz por esas fechas en Japón y que el lanzamiento europeo se prorrogue hasta principios de 2012.