Nokia y Microsoft presentan el nuevo teléfono Lumia con Windows Phone 8

La esperada presentación de Nokia y Microsoft celebrada en Nueva York este miércoles ha comenzado con fuerza. Nokia no ha perdido el tiempo y ha anunciado que presentaba "el 'smartphone' más innovador del mundo". Se trata del Nokia 920, que como se esperaba ha sido el primero en ver la luz.



La encargada de presentar el nuevo teléfono de Nokia con Windows Phone 8 ha sido la vicepresidenta ejecutiva de dispositivos en Nokia, Jo Harlow, que ha calificado al dispositivo como el "buque insignia" de la gama Lumia. Harlow no ha dudado en destacar el potencial de este teléfono y de prometer que será el más innovador de los lanzados hasta el momento.



Como se esperaba, el dispositivo contará con un potente procesador Qualcomm Snapdragon S4, que promete un alto rendimiento en cooperación con Windows Phone 8. Otro detalle técnicos que ya se conocen del dispositivo es que tendrá la esperada carga inalámbrica, que permitirá acabar con la necesidad de conectar el dispositivo mediante cable.



En este sentido, la compañía espera cerrar acuerdos para que la carga inalámbrica se convierta en estándar y se pueda utilizar incluso en sitios públicos. Además, en la conferencia de prensa ha enseñado los primeros modelos de cargador inalámbrico.



El nuevo Nokia Lumia 920 también incorporará como característica destacada la tecnología de captura imagen PureView. Harlow ha asegurado que el dispositivo "toma mejores fotografías y vídeos que los 'smartphones' de la competencia actuales". Se trata de una tecnología que anteriormente Nokia había utilizado en el Nokia 808 PureView con cámara de más de 40 megapíxeles.



Para dar una idea del potencial de imagen del dispositivo, desde Nokia han asegurado que es capaz de captar entre 5 y 10 veces más cantidad de luz que la cámara de cualquier otro terminal de la competencia que actualmente esté en el mercado. La óptica es Carl Zeis, lo que también es sinónimo de calidad. En otras ocasiones Nokia ha utilizado lentes de esta marca, una de las más avanzadas.



Además de estas posibilidad, Nokia ha incidido en el hecho de que el Nokia Lumia 920 contará con Nokia City Lens, un servicio de geolocalización que permite cambiar la cartografía en los móviles. Los mapas tendrán total funcionalidad offline, un auténtico avance. "Es la forma más intuitiva de explorer una ciudad", han comentado desde Nokia.



Tambien incorporará Nokia Transport, un servicio para el transporte y otros productos de Nokia. La compañía ha hecho especial hincapié en estos servicios, asegurando que serán una revolución.



Por otro lado, el jefe de diseño de Windows Phone ha aprovechado la oportunidad para anunciar una nueva característica del sistema operativo: la toma de pantallazos directamente desde el terminal. Para probarlo, ha tomado uno y lo ha subido en directo a su cuenta de Twitter.



La tecnología de comunicación de corta distancia NFC también llega a la gama Lumia en este nuevo modelo. Se trata de una posibilidad que se había esperado en los modelos anteriores, pero que no ha llegado hasta que Windows Phone 8 se ha integrado. El NFC ofrecerá grandes posibilidades junto los programas que acompañan a su sistema operativo.



Control por voz para el navegador, una imponente batería de 2000 mAh que promete una larga autonomía y todas las herramientas de Windows Phone 8 estarán disponibles. El dispositivo ya ha sido confirmado en varios colores, entre ellos blanco amarillo y rojo. Nokia ha explicado que dispone de la misma carcasa de policarbonato que los Nokia Lumia 800 y 920, aunque más brillante. Se trata de un dispositivo potente y atractivo que destacará en el catálogo de los Nokia con Windows Phone 8.



En cuanto a la pantalla, cuenta con 4,5 pulgadas de gorilla glass curvado resistente a arañazos y golpes. Cuenta con una tecnología denominada PureMotion HD+ que, según Nokia, ofrece una definición superior a la habitual.