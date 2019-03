Nicholas Negroponte: "En todos los avances tecnológicos se dan casos de mal uso"

"A veces puedes decir 'Eso no tiene sentido', pero cuando el producto sale a la calle, el mercado le da un gran impulso". Esa es la idea central que guía las investigaciones de Nicholas Negroponte en el Insituto Tecnológico de Massachusetts y su iniciativa Un Portátil Por Niño.

En cuanto a los peligros que las nuevas tecnologías pueden traer consigo, Negroponte tiene claro que en todos los avances tecnológicos aparecen casos de mala utilización. "Seguramente Guttemberg no pensaba en la pornografía cuando creo la imprenta, pero se imprime mucha pornografía. Y eso no significa que se tenga de dejar de utilizar la imprenta. Estos peligros no se combaten a través de regulación o de control, se combaten con la educación. No hay otra forma."