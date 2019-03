Los usuarios de móviles desconocen el riesgo de transmisión de virus y bacterias que corren cada vez que llaman por teléfono o escriben un mensaje. Al menos, esta es la conclusión de la investigación de Timothy Julian, un estudiante de la Universidad de Stanford, que asegura, entre otras cosas, que el puerto de un móvil tiene 18 veces más bacterias que la cadena del váter.



El estudio de Julian, publicado en 'Journal of Applied Microbiology', alerta sobre los "altos riesgos" de transmisión de patógenos desde diversas superficies a la piel humana. Además de esta porcentaje, el análisis revela que cerca de un 30% de los virus que almacene un móvil irán a parar a los dedos de los usuarios.



Según explica Julian, la mayor parte de esos virus en los dedos pasarán finalmente a los ojos, la boca o la nariz, "las más probables vías de infección". Entre los objetos considerados de alto contagio también se encuentran los botones de ascensor, teclados de ordenador o los pasamanos.



Jessica Rucker, enfermera del Centro Médico Davis en la unidad cardíaca, apoya esta teoría y recuerda que los móviles se pueden convertir un riesgo en hospitales o centros sanitarios. "No comparto mi móvil con nadie, las pantallas táctiles son un foco", apunta en un artículo de 'The Sacramento Bee' recogido por 'Portaltic'.