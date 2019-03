Mónica Carrillo: "La ironía que se respira en twitter es maravillosa"

Dos puntos enfrentados en el que hemos contado con el testimonio de una apasionada de las redes sociales como Mónica Carrillo, que ha bromeado con Iñaki Gabilondo afirmando que "no tengo vida, por eso tengo twitter", y defendido lo atractivo de una herramienta muy importante para los nuevos periodistas.

Iñaki Gabilondo ha confesado que no tiene twitter porque se siente mayor y es muy celoso de su tiempo. Un tiempo que quiere dedicar a otras tareas más tradicionales y a las que no quiere renunciar, como leer o escuchar música. Cree el periodista que se trata de seleccionar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. "Las infinitas oportunidades de Internet no están ahí para ser disfrutadas obligatoriamente", ha afirmado.

Y sigue argumentando: "Lo que está cambiando no es el periodismo, es el ser humano".

Mónica Carrillo ha recordado que, al igual que ocurre en el periodismo tradicional, en el mundo digital también hay que ser prudentes, aplicar el sentido común y verificar una fuente antes de tuitear una noticia. Gabilondo ha señalado que Internet ha puesto patas arribas el periodismo, y ha tumbado el papel.

Para Mónica Carillo, escribir un buen titular es un ejercicio de responsabilidad, escribir un buen tuit es algo más personal. Preguntada sobre las críticas e insultos en twitter, cree que las negativas, con educación, se agradecen, y que la "ironía que se respira en twitter es maravillosa".

Grandes testimonios y premios

En esta última jornada de iRedes hemos conocido también el testimonio de Carlos Matallanas, enfermo de ELA y que ha visto cómo las redes sociales se han convertido en algo imprescindible para dar a conocer su enfermedad. Con un emocionante discurso en el que nos ha recordado que "lo que de verdad importa no se puede introducir por un USB, la vida se toca", Carlos ha presentado también un avance de la campaña #Fútbol&Vida en el que participa Fernando Torres y la Fundación Atlético de Madrid.

Además, se han entregado los premios iRedes, que este año han ido a parar a Dolors Reig, Fundación Civio y Silvia Cobo en las categorías individual, institución y letras enredadas respectivamente.