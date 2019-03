Miles de imágenes privadas quedan al descubierto en Internet por la falta de seguridad en webcams

Nos miran en la calle, en la carretera, dentro y fuera de edificios, pero también desde paredes y techos de miles de hogares. Son cámaras conectadas a un ordenador que la mayoría instala para vigilar. El problema es cuando su objetivo se abre demasiado, cuando cualquiera accede a estas imágenes en Internet.

No son cámaras pirateadas, sino que tienen fallos de seguridad. Sus imágenes son públicas pero no deberían serlo. Una de estas cámaras indiscretas está situada en un negocio de Barcelona, que no tiene contraseña y sus dueños no lo saben.

No es el único, hemos encontrado otra cámara situada en un comercio en Galicia, donde los clientes no tienen idea que se las puede ver desde cualquier lugar del mundo. Son algunos casos, pero hay muchos más. Otra cámara situada en un aula de la Universidad de León nos permite asistir a clase desde cualquier ordenador.

Sin contraseña no hay intimidad y la historia se repite en otras ciudades. El fallo de seguridad se multiplica en Internet, hay listados de cámaras abiertas de todo el mundo, y podrían aprovecharlos curiosos o ladrones. El que mira y difunde esas imágenes puede llegar a cometer un delito.