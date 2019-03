Medal of Honor Warfighter recrea los atentados del 11 de marzo en Madrid

El 25 de octubre es el día elegido para la salida del nuevo Medal of Honor Warfighter y poco a poco van saliendo nuevos vídeos respecto al juego de Electronic Arts. Y un nuevo trailer, un trailer en el que este título recrea los atentados del 11 de marzo de 2004 en la madrileña estación de Atocha.

La escena en cuestión nos presenta un edificio que guarda no pocas similitudes con Atocha mientras vemos a un personaje hablar por teléfono con otro mencionando la ciudad de Madrid. Avanzada su conversación, aparece un hombre con rasgos musulmanes subido en un tren y, acto seguido, el tren en cuestión explota, haciendo que uno de los dos hombres que hablaba por el móvil acabe en el hospital.

Además de las imágenes en cuestión, que recuerdan a los sucesos vividos en Atocha el 11 de marzo de 2004, el propio trailer indica en su inicio, tras la información de edades y el uso del motor Frostbite, que lo que se va a ver a continuación está basado en hechos reales.

El resto del trailer de este Medal of Honor Warfighter nos presenta un título en el que destaca el gran realismo de todos sus efectos y el hecho de tener un apartado visual impresionante y que destaca en su espectacularidad, gracias al motor Frostbite 2 que tan buen resultado dio a DICE en Battlefield 3. Además, y en relación a Battlefield, para los que reserven este Warfighter podrán acceder a la beta de la cuarta entrega de dicha saga.

Los juegos bélicos, envueltos en polémica

No es esta la primera vez que un Medal of Honor se ve envuelto en polémica. Y tampoco hace falta irse demasiado lejos en el tiempo. Sería en 2010 cuando, en plena guerra de Afganistán, el juego daría opción a poder ponerse en la piel de los talibanes, lo que no sentó demasiado bien en Estados Unidos al tener la posibilidad de disparar contra las propias tropas de su país.

Tampoco es el primer shooter que se ve envuelto en polémica. La salida de Call of Duty Modern Warfare 2 motivó el aplauso de los fans de los juegos bélicos gracias a su calidad y también el desagrado de ciertos sectores debido a la escena del aeropuerto, en la que se recreaba una matanza en un aeropuerto. Infinity Ward daba opción a saltarse dicha misión en el juego.