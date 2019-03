El 81% de los españoles cree que Internet hace que la gente se aísle más

Los españoles creemos que, entre las nuevas tecnologías, las más necesarias para la vida cotidiana son Internet y el teléfono móvil.

¿Cual ha cambiado más la vida de cada uno? Para un 45,4%, el móvil, pero un 41,2% asegura que la que más ha cambiado a la sociedad es Internet.

Sin embargo, el estudio revela que el 81,1% de los españoles considera que el uso de nuevas tecnologías hace que la gente "se aisle más", un 75,7% piensa que las personas "se vuelven más perezosas", un 66,1% provoca que la gente desaproveche o desperdicie más su tiempo, mientras que un 51,9% cree que facilita hacer nuevas amistades.

Sobre Internet, el barómetro pone de manifiesto que el 63,6% de los españoles lo ha usado en los últimos tres meses, y de este porcentaje un 76,4% accede a la red una o varias veces al día.

De los que no lo utilizan, un 36,3% es porque no les gusta y un 27,5% porque no sabe usarlo. Según la encuesta del CIS, nos conectamos sobre todo desde casa y menos de lo que parece, desde el trabajo.

¿Y para qué?, pues sobre todo para leer el correo y los periódicos, participar en redes sociales, descargar música y películas y, curiosamente, por el placer de navegar sin objetivo alguno.