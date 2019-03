Listo el primer Nokia con Windows Phone 7

El CEO de Nokia, Stephen Elop, ha presentado a puerta cerrada el primer terminal de la marca finlandesa con el sistema operativo Windows Phone 7. Durante una reunión interna, Elop ha descrito alguna de las características técnicas del teléfono y se ha centrado en demostrar que el proceso de adaptación está siguiendo el ritmo previsto y presentar la imagen e integración que tendrán los Nokia con el sistema de Microsoft.



Por el momento no hay una fecha fija para el lanzamiento de los primeros Nokia con Windows Phone. Las dos compañías llegaron a un acuerdo a finales del año pasado y desde entonces la compañía finlandesa trabaja para tener lo antes posible su nueva gama de 'smartphones' en el mercado. En diversas ocasiones, Elop ha asegurado que es posible que este mismo año salgan al mercados los primeros móviles Nokia con Windows Phone. En una presentación interna Elop ha dado razones para pensar que los plazos se cumplirán.



Stephen Elop ha comparecido en una reunión interna de su compañía para presentar los progresos en la integración de Windows Phone en los dispositivos de la compañía. El CEO de Nokia ha solicitado que no se realizasen ni fotos ni vídeos pero se ha filtrado uno de toda su exposición. Durante su intervención ha explicado que los trabajos de desarrollo siguen su curso y ha sorprendido a todos presentando un vídeo con un dispositivo que ya integra Windows Phone.



El dispositivo guarda cierto parecido al reciente N9 con Meego. Con un diseño muy similar, Elop ha comenzado destacando su cámara de fotos, de ocho megapíxeles, una de las apuestas más destacadas en el N9. El teléfono, al que por el momento no han puesto nombre, cuenta con los botones laterales habituales en Nokia y un aspecto en sintonía con los diseños tradicionales de la marca.



Después de mostrar la estructura física del teléfono, Elop ha procedido a desbloquearlo, deslizando el dedo de forma vertical por la pantalla, momento en el que ha aparecido uno de los fondos de Windows Phone. Los asistentes a la reunión han recibido la imagen en el teléfono entre aplausos y exclamaciones.



Tras la pantalla de Windows Phone, el CEO de Nokia ha accedido al ya tradicional menú de Windows Phone. Elop no ha probado el uso de ninguna aplicación y se ha limitado a mostrar la respuesta del sistema al mover el dedo por el menú. La integración todavía no es definitiva y desde Nokia no han querido mostrar la respuesta del teléfono al uso de contenidos.



El vídeo es una prueba real del avanzado estado de integración del sistema con el 'hardware' de la finlandesa. El objetivo de Nokia de lanzar el primer modelo antes de que finalice el año parece estar más cerca. Microsoft, por su parte, lanzará después del verano una actualización, de momento con nombre en clave Mango, que traerá unas 300 novedades al sistema operativo, entre las que destacan la multitarea o las notificaciones 'push'.