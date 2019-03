Un joven de Getafe se convierte en el nuevo jugador del PES 2013

Este año se ha sumado a los jugadores del Pro Evolution Soccer 2013 el mayor fan del juego en nuestro país, Eduardo Morillo. El joven madrileño tuvo que demostrar que era el mejor de entre todos los candidatos que participaron en el campeonato organizado por Konami. Para ello, además de probar sus habilidades con la consola, tuvo que superar una serie de pruebas físicas. Finalmente, Eduardo Morillo se impuso a todos sus rivales.

Para hacer realidad su sueño de entrar en el videojuego, ha viajado a las oficinas centrales de Konami en Japón. Desde allí aseguraba: "Para captar mis características faciales me han fotografiado desde distintos planos", "en la sala de captura de movimientos me han colocado un traje con sensores y he tenido que repetir una serie de movimientos para que la máquina los cogiera".

Según cuenta Eduardo, "la primera sensación al ver mi personaje es la de todo el mundo, 'es exactamente igual que yo'", reconoce el protagonista, "estoy muy contento con el resultado porque ha quedado exactamente igual. Lo que no voy a poder hacer nunca, y sí en el videojuego es jugar en mi equipo favorito, el Real Madrid, o pisar el césped del Bernabéu".

Eduardo es el primer aficionado que se "cuela" en el PSE, pero no será el último, ya que la empresa ha anunciado la intención de repetir la experiencia en otros países.