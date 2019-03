La jornada The App Fest cierra con la vista puesta en educación, creatividad y música

La mañana comenzó con “La revolución app: El mundo va a cambiar en 3…2… ¡ayer!”, un encuentro con un título que no podría explicar mejor la situación en la que está el mundo, la sociedad y el entorno tras la llegada de los smartphones a nuestras manos. No había más que fijarse en que a penas una hora después de comenzar, #theappfest ya era Trending Topic en Twitter.



Javier Mariscal trató el origen de este fenómeno a través de “Creando con apps. Gracias, Steve”. Por otro lado y con la intención de hacer un análisis sobre qué han supuesto las apps en nuestro día a día y cómo han cambiado nuestra manera de desenvolvernos no se pasó por alto uno de los escenarios donde han tenido un papel más importante: ‘La primavera árabe’. En este sentido Basel Ramsis, un experto en la revolución egipcia habla de lo que ha titulado como “Las apps toman la plaza”, un relato sobre el día a día en este momento histórico. También con la intervención de: María Maicas y Lotfi EL-Ghandouri.

A partir de las 11:45 la protagonista era la educación con “Enseñando a aprender: Las aplicaciones educan” donde intervenían Richard Gerver, pensador y divulgador experto en educación en Reino Unido, que se centró en las tendencias que crearán las aplicaciones. Más tarde John McGeachie, Vicepresidente de Grupo de Cuentas en Evernote for Schools, tratará “la revolución de los apuntes”. También, estuvieron presentes Max Whitby con “Mucha química con tu iPad” y David Landy que explicó como hacer fácil lo difícil.



El mediodía estuvo dedicado a la Creatividad con "El espíritu de la creación: Las apps en el terreno de la creatividad" donde Luis Rodríguez, un arquitecto madrileño, mostró que su experiencia con Instagram le llevó a dedicar gran parte de su tiempo a ver la vida a través de sus filtros. Volviendo a los orígenes del periodismo irrumpieron Aitor Grandes y Jose Carlos León, hablando de "La app que habría inventado Gutenberg".



La primera jornada de este festival se cierra en tono musical. "El sector de la música se mueve al ritmo que marcan las apps"

Antena3.com sigue el minuto a minuto de este festival a través de Twitter.