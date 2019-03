iOnRoad, la aplicación de Android que calcula la distancia de seguridad

iOnRoad es una aplicación para Android que nace dispuesta a revolucionar la carretera. Gracias a la realidad aumentada y a algoritmos que procesan información relativa a los vehículos que nos preceden iOnRoad consigue advertirnos de los peligros que corremos en caso de un posible despiste.

Se trata de una aplicación que te irá informando de la distancia que te separa del coche de delante y de la velocidad que lleva. Si te gusta conducir esta aplicación es una manera de evitar las trágicas consecuencias de un despiste, ya que esta aplicación te avisa justo antes de que no quede tiempo de reacción para frenar y no chocar con el coche que llevamos delante.

Además The Next Web a través de Kaunselord Prández, el Viajero nos informa de que es una app gratuita y que también sirve para leer en voz alta los sms de texto o todas las notificaciones que vayan llegando a tu móvil, vamos que ya no tienes excusa para distraerte al volante.

La perfección no existe y a iOnRoad le falta evitar los atascos, en esta situación es aconsejable no activarlo porque todos los coches estarán demasiado próximos y no habrá forma de hacerlo callar, por lo demás prepárate a hacer kilómetros y kilómetros de la manera más sencilla y segura hasta el momento.