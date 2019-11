La Guardia Civil alerta sobre el bulo de que WhatsApp será de pago y con logo azul

La Guardia Civil alerta de la existencia de un bulo que circula en las redes sociales sobre WhatsApp y la posibilidad de que la App se vuelva de pago si no reenvías el mensaje a tus contactos.

El mensaje dice lo siguiente: "El sábado WhatsApp será facturado. Si tienes al menos 10 contactos envíales este mensaje. Así verán que eres un asiduo utilizador y tu logo se volverá azul y quedará gratuito. Se ha hablado de ello hoy en la prensa. WhatsApp costará 0,01 euro por mensaje. Envía este mensaje a 10 personas. Cuando lo hagas la luz se volverá azul de lo contrario WhatsApp activará la facturación", dice el texto.

La Guardia Civil ha alertado en Twitter que se trata de un bulo recurrente: "Y otra vez llega el bulo de que habrá que pagar por el Whatsapp, pero si reenvías el mensaje se volverá azul y te saldrá gratis y blablabla...(eso sí que es cansinismo nivel mítico). ¡Que no! ¡Que @WhatsApp es verde!... (como nosotros). No piques, no eeenvíes".