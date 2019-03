Un grupo de japoneses crea el Kuratas, un Transformers de la vida real

Ya está con todos nosotros Kuratas, un robot con pinta de Transformers creado por un grupo de japoneses que cuesta un millón de dólares y que, entre otras características, se puede controlar por control remoto gracias a un iPhone y es capaz de disparar si el piloto del interior se ríe.

Y no, no es broma. Si el piloto que se siente en el interior de las cuatro tolenadas de esta criatura metálica sonríe mínimamente, Kuratas podrá disparar un total de 6.000 balas por minuto. Es buena opción no contar chistes ni cosas parecidas si nos encontramos con un Kuratas por la calle...

Por si no nos apañamos en el interior del robot, podemos manejarle por control remoto gracias a un simple iPhone gracias a un sistema 3G. Con un toque en la pantalla táctil del dispositivo móvil podremos dirigir las acciones de Kuratas, que además puede ser nuestro vehículo particular al contar con cuatro ruedas... aunque sólo alcanza los diez kilómetros por hora.