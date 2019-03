Google, a por el mapa 3D y sin conexión a internet

El buscador de internet Google ha presentado las novedades de su plataforma de mapas digitales, que anuncia en tres dimensiones y consulta en móviles sin conexión a internet, "en busca del mapa perfecto". Los mapas 3D se ofrecerán primero, "posiblemente antes de que acabe este año", para móviles de Estados Unidos y de "áreas metropolitanas completas" de ese país, según ha dado a conocer la empresa.

El vicepresidente de ingeniería de la compañía, Brian McClendon, explicó el proyecto a la prensa europea a través de una multiconferencia telefónica, poco antes de conocerse en San Francisco el anuncio oficial, denominado "Next dimensión on Google Maps". McClendon subrayó el interés de Google en registrar datos cada vez mas precisos de todo el mundo "en busca del mapa perfecto", un servicio "que no acaba nunca", cuya utilidad ya han demostrado los millones de usuarios que lo siguen.

Los mapas 3D para dispositivos móviles, con archivos que alcanzan los 50 megabytes y detalles precisos de calles e interiores de algunos edificios, combinan nuevas técnicas de presentación de imágenes por ordenador a partir de tomas aéreas de 45 grados, dijo. "Para finales de este año esperamos tener imágenes en 3D de áreas metropolitanas en todo el mundo con una población combinada de hasta 300 millones de habitantes", señaló el portavoz de Google, quien anunció la inclusión de algunas ciudades europeas que no precisó.

El servicio se presta primero a móviles tanto Androids como de sistema iOS (del competidor Apple), porque, aunque es la misma información que se ofrecerá en ordenadores de mesa, las plataformas telefónicas están más estandarizadas y es más rápido adaptarlas a los algoritmos y gráficos que utiliza el nuevo servicio. Además, agregó, Google considera que, en el futuro, la mayoría de los usuarios de "Google maps" serán de móviles. "Ofrecemos una información que todos se querrán llevar allá donde vayan", apuntó.

Sobre la incorporación de los nuevos mapas a las plataformas iOS (iPhone, iPad), Brian McClendon precisó que para su empresa "es un orgullo" compartir un buen producto que sirva para todos. También hizo público el proyecto de ofrecer la consulta de los nuevos mapas sin conexión a internet a los usuarios de Androids en más de cien países, dentro de "las próximas semanas".

"Google maps" contará asimismo con una mejor herramienta para recoger datos de lugares de difícil acceso, en su mayoría entornos naturales, con un equipo que cabe en una mochila y que han llamado "Street View Trekker", con el que se podrán recoger imágenes de 360 grados incluso sobre esquís. Amplían, por otra parte, la posibilidad de que el usuario incorpore nuevos mapas a través del "Map Maker", que ahora incluye Sudáfrica y Egipto y en las próximas semanas también Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza.

Para Google, el primer motor de búsqueda del mundo, según datos del sistema de medición de tráfico en internet Alexa, los mapas son muy importantes dentro del servicio que prestan y en su modelo de negocio, reconoció McClendon. El servicio gratuito "Google maps" proporciona mapas digitales interactivos, elaborados con fotos reales tomadas desde el aire, por satélite, y desde la misma calle y salió a la luz en 2005.

Una información del diario neoyorquino "The Wall Street Journal" anunciaba la próxima puesta en marcha por Apple de una aplicación propia de mapas para el sistema operativo móvil iOS. La empresa, según el diario, podría presentar el software durante la conferencia tecnológica que se celebrará en San Francisco del 11 al 15 de junio.