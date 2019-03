González Barros: "El éxito de la pequeña empresa está en Internet"

El presidente del Grupo Intercom, Antonio Barros, ha dado las claves del éxito para las Pymes en FICOD 2010, el Foro Internacional de Contenidos Digitales, organizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Barros asegura que la pequeña empresa gana con la red, puede "internacionalizarse sin la necesidad de estar en el país físicamente".



Barros ha lanzado un claro mensaje a los emprendedores españoles: "no tiene sentido emprender porque es un buen negocio, tiene que ser porque me apasione".



Además ha añadido a su discurso que en el sector de contenidos digitales, los jóvenes son los que tienen las de ganar, "conocen el medio y no tienen un montón de reglas de cómo funciona el negocio".



Eso sí, para triunfar en Internet hay que tener en cuenta una premisa fundamental, "hay que ser el mejor en algo muy específico". Según Barros, las presiones más fuertes se ejercen si se focaliza la acción.



Barros ha visto crecer muchos negocios de éxito, entre ellos el buscador de empleo Infojobs creado por su hermano, y su consejo siempre es el mismo: para ganar en Internet es imprescindible ser el mejor en un ámbito muy pequeño y no dispersar energía.