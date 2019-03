Llega a España el eDay, el ciberlunes repleto de ofertas online

El Ciberlunes, conocido día de rebajas en Internet en EEUU, llega a España convertido en una jornada de grandes descuentos 'on line', con la participación de 120 empresas, y en la que los organizadores esperan que unas 200.000 personas compren productos a precios reducidos.

María José Mayor, coordinadora del "eDay", como se ha denominada al ciberlunes en España, ha indicado que espera que las ventas alcancen los diez millones de euros, en la que será la segunda edición de esta jornada, tras la celebrada el pasado 26 de noviembre como estrategia previa a la campaña de Navidad. El ciberlunes español lo ha organizado "The eWorld", la feria profesional de comercio electrónico y márketing digital, y según Mayor, la idea es promocionar todo tipo de consumo y que los compradores conozcan que la venta por Internet va más allá de la moda.

También quieren que el consumidor que no se ha estrenado en el mundo cibernético tenga un incentivo para entrar a hacer sus compras y se espera que unas 60.000 personas debuten como compradores en la red. Mayor ha recordado que el año pasado se superaron todas las expectativas y en la primera edición hubo 525.000 usuarios, y más de dos millones y medio de páginas vistas, una gran acogida que provocó que en algún momento los servidores se vieran desbordados. En la acción que los organizadores no quieren presentar como una página de descuentos sino de "super rebajas", participan más de 120 empresas que tienen venta "on line", y todas son primeras marcas que se comprometen a aplicar descuentos de hasta el 70% en productos de temporada que tienen a la venta en sus páginas web.

El Corte Inglés, Pepe Jeans, Toys'r'us, Groupalia, Letsbonus, Ives Rocher, Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Muji, Zalando, Barceló hoteles, El Armario de la Tele, Hero Baby, eDreams y HP, entre otras firmas, son algunas de las marcas que participarán en esta jornada. Desde la organización se ha remarcado que los descuentos serán exclusivos para este día en concreto, y que algunas firmas participantes han anunciado además que harán ofertas muy especiales, casi de derribo, a determinada hora del día, como se hace en el ciberlunes americano. También ha explicado María José Mayor que se ha llegado a un acuerdo con la web "el tenedor.es" una página de reservas electrónicas de restaurantes que en esa fecha ofrece la posibilidad de reservar plazas con descuentos del 50%.

Según Mayor, en España está previsto consolidar dos fechas para el "eDay", en noviembre y en mayo, como una acción previa a las tradicionales campañas de rebajas de Navidad y de Verano. En este sentido, ha remarcado que las perspectivas son muy buenas ya que es el país europeo en el que se espera que se produzca el mayor crecimiento del comercio electrónico hasta el 2017.

Ha recordado que el Ciberlunes es el día de mayor número de compras por Internet en Estados Unidos y que este año unos 130 millones de estadounidenses se plantean comprar algo este día, en el que se espera facturar más de 350.000 euros por minuto.

En Europa, la jornada de compras por Internet ya está presente en Alemania, Reino Unido y Portugal y se calcula que en el 2011 se hicieron 7 millones de operaciones durante este día y se gastaron 510 millones de euros, un 14 % más que en el año anterior. El año pasado, la franja horaria en la que más compras se registraron en el Ciberlunes americano y en los de Europa fue entre las 13.00 y las 14.00 horas, coincidiendo con la comida. En España, en noviembre, también coincidió con la hora de la comida, aunque fue una hora más tarde, entre 14.00 y 15.00 horas.