El botón ‘Me gusta’ invade los resultados de Google

El lanzamiento del botón +1 de Google obedece al interés en reflejar en las búsquedas la importancia de las redes sociales. Esta opción está destinada a mejorar las búsquedas a base de las recomendaciones que hagan los ‘Google Friends’ del usuario. Ahora ha surgido una extensión para navegadores que permite incrustar el botón ‘Me gusta’ de Facebook en los resultados del buscador.



La incorporación del botón +1 de Google ha llegado después de que el buscador empezara a conceder importancia a las recomendaciones sociales e incluyera como un factor en su algoritmo las veces que se comparte por Twitter y otros medios una determinada URL.



La ausencia de Facebook – centro de la experiencia social de muchos usuarios – en este proceso ha sido notable. La rivalidad de estos dos gigantes de la web no ha dejado lugar para ningún tipo de integración en este sentido. Sin embargo, una extensión para navegadores llamada ‘Google +Like’ ofrece un nexo de unión entre los servicios de las dos compañías.



‘Google +Like’ ofrece una forma de integración de Facebook en los resultados de búsqueda de Google, permitiendo a los usuarios hacer ‘Me gusta’ directamente en los títulos ofrecidos por el buscador. De esta manera, cuando el usuario ha entrado a su cuenta de Facebook, puede observar en la página de resultados de Google cuántos ‘Me gusta’ tiene cada sitio web y quiénes de sus amigos han pinchado en el botón de Facebook.



La extensión, disponible para Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer, no afecta a los resultados, al contrario que el botón +1 de Google, que sí tiene la aspiración a construir un entorno de búsqueda personalizado a base de recomendaciones. ‘Google +Like’ permite también que los usuarios vean el botón ‘Me gusta’ no sólo en búsquedas web sino para noticias y vídeos.



Esta extensión – que según la página web de los creadores fue construida en un solo día utilizando Crossrider, una herramienta gratis, fácil de usar y basada en JavaScript/jQuery – plantea una duda que viene estando presente desde que Google admitió la importancia de compartir una URL en las redes sociales como un factor para el posicionamiento. ¿Nos gustaría que lo recomendado por nuestros contactos y amigos modificaran los resultados de búsqueda que obtenemos?



