Barcelona será sede del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales

Barcelona se convertirá en el epicentro del debate global sobre el impacto de la tecnología en la ciudadanía con la celebración del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo de 2026 en la Llotja del Mar. Este evento reunirá a expertos nacionales e internacionales, instituciones y representantes de la sociedad civil para abordar los principales desafíos de la era digital.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, nace con el objetivo de analizar cómo garantizar los derechos fundamentales en un contexto cada vez más condicionado por la tecnología. Durante dos días, el encuentro congregará a referentes del pensamiento tecnológico, defensores de derechos humanos, académicos, responsables políticos y activistas.

El anuncio ha sido realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el evento 'Somos Digitales y Tenemos Derechos'. En su intervención, el ministro subrayó la importancia de esta cita para reforzar el papel de España como "prescriptor global en iniciativas para determinar cómo deben ser las redes sociales, la IA y los entornos digitales, con el objetivo de garantizar la protección de las personas".

El encuentro se plantea como un espacio de reflexión, debate y acción en torno al impacto de la tecnología en los derechos fundamentales. Para ello, contará con un formato diverso que incluirá ponencias magistrales, mesas redondas, talleres prácticos y actividades abiertas al público. Participarán profesionales del ámbito académico, instituciones públicas, organizaciones sociales, periodistas y expertos internacionales.

Entre los principales temas que se abordarán destacan la ciberseguridad, la identidad y la privacidad digital, el auge de la inteligencia artificial y su relación con los derechos fundamentales, así como la desinformación y la protección de los menores en internet. También se analizarán cuestiones como la empleabilidad en la era digital, los derechos laborales, los neuroderechos y los retos de la gobernanza tecnológica en un contexto geopolítico global.

Con esta primera edición, Barcelona aspira a consolidarse como un punto de referencia internacional en el debate sobre los derechos digitales, en un momento en el que la evolución tecnológica plantea nuevas oportunidades, pero también importantes desafíos para la sociedad.

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