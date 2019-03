Band of the day: The App reviews

Nueva música cada día y una presentación fascinante. Estos son los ingredientes básicos de Band of the Day, la aplicación que esta semana analizamos en nuestro App Review. Band of the Day te permite conocer a fondo cada día a un combo musical, descubrir qué dicen de él, ver sus videos y hasta comprar sus álbumes. No te pierdas nuestro vídeo y descubre la puntuación que le damos (¿cuánto apuestas?)