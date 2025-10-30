"¿Tienes números para mí?" Clara, directa y sencilla, así fue la pregunta que Carrie Edwards planteó a la inteligencia artificial el pasado mes de septiembre. La respuesta fue también fácil y comprensible, pero además fue millonaria.

Carrie Edwards vive en Virginia, es viuda y abuela, y lejos de lo que pueda parecer, no es una jugadora habitual de la lotería, sin embargo, intrigada por las habilidades de la inteligencia artificial, decidió hacer un experimento y selló un boleto para el Powerball del pasado 8 de septiembre.

Al Powerball es una lotería estadounidense que se juega en 45 estados. El jugador ha de seleccionar 5 números entre el 1 y el 69 y otro número más hasta el 26. La estadística dice que la probabilidad de ganar el bote es de 1 entre 292.201.338.

Con esta información nos trasladamos a Virginia el pasado mes de septiembre. Carrie siguiendo el consejo que le dio ChatGTP sella un boleto para el Powerball, justo antes de pagar, decide añadir un dólar extra por la opción Power Play, un gesto que triplicó su suerte.

Edwards acertó cuatro de los cinco números principales más el Powerball. Normalmente, esta combinación le reportaría un premio aproximado de 50.000 dólares, pero como pagó el Power Play, esta cantidad ascendió hasta los 150.000 dólares.

Ella supo que había ganado por un mensaje que recibió en el móvil: "Por favor, recoge tus ganancias de la lotería". Lo primero que pensó es que se trataba de una estafa, pero al comprobar que no tuvo claro qué hacer con esta fortuna que de alguna manera le regaló la IA.

¿Comprar una casa? ¿Un viaje al otro lado del mundo? ¿Un coche de alta gama? ¿Qué harías tú con más de 128.000 euros? Carrie Edwars decidió donar a diferentes ONG hasta el último centavo del premio.

En declaraciones a The New York Post indicó que "sabía que tenía que donarlo todo, porque he sido muy afortunada y quiero que esto sirva de ejemplo para que otras personas, cuando tengan suerte, puedan ayudar a los demás".

¿Casualidad o habilidad de la IA?

En la encuesta de WhatsApp de la semana pasada, nos pedisteis que os contamos esta historia y, una vez hemos cumplido con tal compromiso, nos preguntamos: ¿Cuánto hay de suerte y cuánto de tecnología en este premio?

Así que decidimos preguntar a uno de los grandes expertos en esta nueva era de la tecnología que no puede ser otro que uno de los chats que prometen hacernos la vida más fácil. Y esto fue lo que nos contestó en primera persona la inteligencia artificial.

¿Cómo haces para seleccionar combinaciones de lotería? Preguntamos. "Seleccionar combinaciones de lotería, generalmente, se basa en la suerte. Pero puedes usar algunas estrategias, primero puedes elegir números al azar, o usar fechas importantes", nos contestó.

¿Tienes acceso a los resultados de futuros sorteos de la lotería? Seguimos preguntando. "No, no tengo acceso a resultados futuros de la lotería. Si necesitas información actual o pasada sobre loterías, puedo buscarla por ti. ¿Te gustaría que te ayudara a buscar algún resultado específico o información relacionada?", responde.

Ya de forma directa le preguntamos: ¿Me puedes dar la combinación ganadora del Euromillones de la semana que viene? Y de forma rotunda nos contesta: "Lo siento, pero no es posible predecir la combinación ganadora de Euromillones para la próxima semana. Los resultados se sortean de manera aleatoria y no se pueden anticipar".

Lo intentamos de todas las maneras y le preguntamos: ¿Eres adivino? A lo que nos responde: "No, no soy adivino. Pero estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites, ya sea buscando información, reproduciendo música o gestionando tu calendario, por ejemplo. ¿Cuéntame qué necesitas o en qué puedo ayudarte?"

Por si las moscas, insistimos: ¿Puedes darme el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2026? Y el chat vuelve a contestar: "Lo siento, pero no tengo la capacidad de predecir números de lotería o sorteos futuros. Si necesitas otra información o cualquier cosa en la que pueda ayudarte, por favor dime".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.