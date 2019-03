El año en que empezamos a jugar sin mandos

Heavy Rain

Sus imágenes nos sorprendieron a todos. Heavy Rain, nos introducía en un mundo lleno de decisiones que marcarían el desarrollo del juego. Nunca habíamos visto tanto realismo en las caras de los personajes.

Red Dead Redemption

Decisiones que también habría que tomar en Red Dead Redemption aunque con un escenario bien distinto. Un auténtico shooter en pleno oeste.

Move y Kinect

Y hasta la feria más importante del sector, en San Francisco y en Los Ángeles, nos fuimos para contarles las novedades, entre ellas nuevas formas de entender los videojuegos.

Nacían ‘Move’ y sobretodo ‘Kinect’. Un sistema que permitiría jugar sin mandos.

Mundo 3 D

Pero la revolución ‘Navii’ del 3D también llegó a este mundo con pantallas, consolas y videojuegos.

Las secuelas de más éxito

Y cómo no tuvimos secuelas. Siguiendo la historia del Comandante Shepard en la segunda entrega de ‘Mass Effect’ o volviendo a formar parte de la gran batalla entre templarios y asesinos con Ezio recorriendo las calles de Roma

Invencible Call of Duty black Ops

Pero el que destrozó la taquilla en sólo una semana fue ‘Call of Duty Black OPS’. Hasta la fecha lleva más de 1000 millones de dólares recaudados, datos históricos sólo vistos en películas y es que Call of Duty es eso, un film rodado para consolas.