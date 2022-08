El 61% de las ofertas de empleo del sector tecnológico ofrece teletrabajo

El sector tecnológico se consolida como el sector con mayor aplicación del teletrabajo en España. Un 61% de las ofertas de empleo en el sector tecnológico ofrece esta modalidad a sus empleados. Tras el auge de la pandemia, solo el 14,1% de los trabajadores españoles continúan teletrabajando a tiempo completo, de acuerdo a los datos recopilados por Keepler Data Tech.

La entidad subraya la diferenciación del sector tecnológico, que además de ser el que más ofertas de trabajo con opción a teletrabajar tiene, es uno de los cuatro únicos sectores en los que más del 80% de las empresas considera que se puede aplicar el teletrabajo sin perder productividad.

“En las empresas tecnológicas quizás es más sencillo implementar y mantener este modelo porque los profesionales están más habituados a herramientas y entornos digitales que facilitan el trabajo a distancia, por lo que el impacto en el desarrollo de nuestras tareas, de cómo era antes a ahora, es mínimo”, han trasladado en un comunicado desde Keepler Data Tech, compañía tecnológica especializada en analítica avanzada de datos.

El teletrabajo: un espejismo

Y es que la pandemia disparó el teletrabajo por las exigencias propias del confinamiento. La adaptación a trabajar desde casa se entendió como un cambio estructural en el mercado laboral.

En el segundo trimestre del año, el 90% de los asalariados ya hacía el trabajo completamente presencial. Esto quiere decir que apenas queda el 10% de los trabajadores con teletrabajo, la mitad que hace dos años. No solo eso, sino que el porcentaje de asalariados que no hacen nada de teletrabajo no ha dejado de aumentar en los últimos meses. A medida que la situación sanitaria se ha recuperado, las empresas han recuperado el empleo presencial.

Lo que está claro es que es posible que el teletrabajo haya crecido, pero en ningún caso tanto como se esperaba.

El sector tecnológico: más de 120.000 puestos laborales sin cubrir

El sector tecnológico es un potente motor de empleo debido a la transformación digital de las empresas españolas. Según el estudio 'Empleabilidad y Talento Digital 2021' de la Fundación VASS y la Universidad Autónoma de Madrid establece que en 2021 se quedaron 7000 puestos sin cubrir en un sector en el que el paro apenas llega al 3%. Esta falta de trabajadores puede ralentizar el crecimiento de la industria tecnológica en España y que su economía pierda competitividad.