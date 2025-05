Los pilotos en pie de guerra ante el proyecto de sustituir a uno de los tripulantes de cabina por inteligencia artificial

La aviación es uno de los múltiples sectores que se siente amenazado por la Inteligencia Artificial. "Nosotros, estamos a favor de la implantación de una inteligencia artificial, pero no como sustitución de un piloto. Es decir... como apoyo, como herramienta..." afirma el Subdirector Técnico de Sepla, el sindicato de pilotos, Ángel Álvarez. "Nosotros tenemos esa capacidad de saber si un pasajero... o la carga que llevas... el ruido que está haciendo... qué puede estar pasando... esas sensaciones que tienes como ser humano, son las que te hacen muchas veces salir adelante en determinadas situaciones, que ocurren como digo, muy habitualmente y de las que nadie se entera" añade Jorge Martínez, Subdirector de Sepla.

Los pilotos ven la IA como una herramienta de apoyo, no para sustituirles

"Bueno... hay un caso muy evidente... que es el caso del aterrizaje en el río Hudson... El comandante toma esa decisión en base a su experiencia anterior... en la que esa necesidad de supervivencia, que la inteligencia artificial no tiene" explica Álvarez. La posibilidad de que a partir de 2030, la inteligencia artificial, sustituya a uno de los dos pilotos de cabina no parece del gusto de los usuarios. Los resultados de una encuesta reciente son demoledores. Un cincuenta y dos por ciento de los pasajeros asegura que volarían, pero con miedo, un treinta por ciento no lo harían bajo ningún concepto. Tan sólo un dieciocho por cierto lo haría, sin condiciones.

Los tripulantes a nivel mundial consideran que ninguna herramienta informática es capaz de suplirles

Nos dirigimos al aeropuerto Adolfo Suárez. Allí, todos los pasajeros que preguntamos nos responden por unanimidad contra esta medida: "Hombre, a mí me daría miedo, porque lo suyo es que hubiese dos pilotos y luego además, la inteligencia artificial". "Si sólo hay un piloto y por lo que sea ese piloto falla, porque se desmaya, porque le da un infarto... que es lo que yo veo... y eso puede pasar en cualquier momento, ¿Qué queda? ¿sólo la inteligencia artificial?"

