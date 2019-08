El youtuber Ion Arenas ha denunciado en su cuenta de Twitter que recibió un insulto homófobo cuando se encontraba celebrando su cumpleaños.

En el vídeo que el joven colgó en la conocida red social, Arenas aparece celebrando su cumpleaños en un restaurante y rodeado de sus amigos, quienes le cantaban el cumpleaños feliz mientras recibía una tarta. Cuando procedió a soplar las velas, se escucha de fondo como un joven le insultó llamándole 'gay'.

"Poco he hablado del GILIPOLLAS que me grita GAY, ojalá haberte tirado la tarta" escribía el youtuber acompañando el vídeo. Ante el hecho, miles de usuarios han mostrado su apoyo al joven a través de diferentes tuits, donde algunos denunciaban que se siguiera empleando la palabra gay como insulto. La artista Lola Índigo, por su parte, también quiso dirigirse a Arenas escribiéndole un mensaje en el que se podía leer "quiero ser tú". El tuit de Ion Arenas ha acumulado más de 37.000 me gusta y 5.000 retuits.