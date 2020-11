El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que mantendrá el cierre perimetral en esta comunidad hasta el próximo 9 de diciembre y la vigencia de las actuales medidas restrictivas para hacer frente al coronavirus.

"Hay cuestiones que ya sabemos", ha dicho Ximo Puig, para quien hay que ser "consciente" de que las Navidades "no se van a vivir como habitualmente; sabemos que habrá restricciones".

"Lo importante en Navidad es el sentimiento y no la manera de expresar ese sentimiento; por tanto, hemos de vivir condicionados", ha insistido, al tiempo que ha instado a la población a adelantar las compras navideñas y evitar "aglomeraciones al final".

Además, ha recordado el presidente de la Comunidad Valenciana, que el Consejo Interterritorial de Sanidad trabaja para consensuar unas medidas generales en todo el país para hacer frente al coronavirus y ha considerado que "sería bueno que hubiera una visión general que facilitara también la propia comprensión y el apoyo de la ciudadanía".

"Hay un grupo que trabaja en esta cuestión para tratar de dar la mayor armonización posible y sentido a las medidas", ha indicado para abogar por "vivir el momento desde la serenidad e intentar que el conjunto de la ciudadanía entienda y dé apoyo a las medidas". "Estaría bien que hubiera una armonización aunque pudiera haber cuestiones excepcionales, pero en la medida en que se pueda llegar a acuerdos generales sobre cómo organizar la Navidad, creo que sería positivo", ha insistido.

No obstante, ha recordado que antes está el puente de la Inmaculada y "hay que continuar siendo conscientes de que estamos en medio de la pandemia en esta segunda ola, no en un proceso de desescalada, y hay que tener la máxima precaución, diligencia y corresponsabilidad". "En estos momentos no pienso en relajación de medidas, sinceramente, pero cuando lleguemos a esa semana después del puente, lo evaluaremos", ha aseverado.