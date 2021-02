Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, asegura que con los datos actuales de la pandemia de coronavirus en esta tercera ola, "no está en disposición de flexibilizar las restricciones" ahora vigentes en la comunidad y apuesta por ampliar las restricciones más allá del 15 de febrero porque "sigue habiendo una gran presión hospitalaria y miles de contagios".

La prórroga de las restricciones en la Comunidad Valenciana se prolongarán, previsiblemente, hasta el 1 de marzo, para que los datos sanitarios sigan con una tendencia de mejorar, como en los últimos días. Se cree que las principales medidas se que prolongarán son: el cierre de la hostelería, el toque de queda o los cierres perimetrales.

"Estamos mejor, pero no en un buen momento. Lo analizaremos, pero creo que lo pertinente ahora es consolidar la situación y en unas semanas mirar al futuro con mayor esperanza", ha asegurado Ximo Puig antes de participar en una reunión de la Ejecutiva de su partido.

Aunque los datos del coronavirus en la comunidad tienen una ligera tendencia a la baja, Ximo Puig asegura que la presión en los hospitales sigue siendo elevada: "No veo que estemos en situación de flexibilizar las restricciones porque, a pesar de que los datos son positivos, sigue habiendo una gran presión hospitalaria y habiendo miles de contagios al día".

Ritmo vacunación en Comunidad Valenciana

Para mediados de este mes el objetivo es "vacunar a todo el personal de la residencias, sanitarios y personas de riesgo". Sobre la vacuna de AstraZeneca asegura que "todavía hay menores de 55 en los grupos de profesionales que hay que vacunar".

"No se va a iniciar la vacunación masiva porque todavía no tenemos las vacunas suficientes. Ahora estamos estudiando cómo ha de ser la logística, porque cada vacuna necesita unas condiciones de transporte y conservación, no es fácil. La vacunación masiva debe atender a estas cuestiones", asegura Puig.