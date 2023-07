La viral azafata de TikTok que no entiende a los españoles cuando van en avión: "¿Por qué aplaudimos cuando aterriza?"

Ainoa es tripulante de cabina desde hace dos meses. Ella es la protagonista de uno de los vídeos más virales del momento porque ha observado sorprendida "los patrones que se repiten en los españoles" cuando van en avión y ha querido compartirlo en su cuenta de TikTok.

Tal y como ella misma dice, "he hecho muchos vuelos a España, por tanto, he volado con muchos y muchas españolas y estos son patrones que se repiten en la gente española en los vuelos". E indica asombrada lo siguiente: "No los he visto en ningún otro país".

"¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué los españoles aplaudimos cuando aterriza el avión? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. Os lo juro que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad", ha opinado la joven con tono de humor. Y es que no termina de explicarse el porqué de estas 'tradiciones'.

Otras costumbres que Ainoa ha observado en los españoles -y que el resto de pasajeros no tienen- son hablar en voz alta y quejarse frecuentemente. Otro patrón que se repite es no consumir comida ni bebida durante el recorrido, tal y como ella ha afirmado.

"Por supuesto, esto no es ni mejor ni peor que otros países, es simplemente lo que los españoles hacemos. Y yo, pues lo he aprendido, aunque lógicamente ya lo sabía, porque yo, en parte, pues también lo he hecho", ha reconocido la joven.

Las reacciones de los usuarios

El vídeo que ha publicado esta azafata en su cuenta de TikTok cuenta ya con más de 20.800 'me gusta' y más de mil comentarios de otros usuarios de la red social en los que dan sus opiniones.

Algunos usuarios han querido explicar por qué se comportan así. "Yo aplaudo por el alivio de no haber muerto en el vuelo", ha confesado un usuario. Otro explica que los españoles no piden comida ni bebida porque "la comida en el avión es pésima y además muy cara", a lo que una mujer responde: "Hombre, pudiendo meterte el bocata en la mochila, ¿para qué pagar?".