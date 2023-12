VÍDEO: Pillados 'in fraganti' robando el alumbrado de Navidad de Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Al más puro estilo 'Grinch', tres individuos han robado la Navidad en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta. Han aprovechado la oscuridad de la noche para ir descolgando el alumbrado navideño de algunas de las calles de la localidad y se lo han llevado dentro de un vehículo de grandes dimensiones.

Con lo que no habían contado estas tres personas era con las cámaras de videovigilancia que les pillaron 'in fraganti' cometiendo el acto de vandalismo. En las imágenes grabadas desde la calle se puede ver cómo, entre los tres, cogen una enorme estrella navideña y la meten en una furgoneta blanca de gran capacidad, para después llevársela no se sabe adónde.

La Policía local de Castilleja de la Cuesta tiene en su poder el vídeo, que ahora ha hecho público a través de sus redes sociales para que cualquiera que tenga conocimiento de quiénes han podido ser los ladrones, informen de ello en la comisaría del municipio. Las autoridades piden la colaboración de todos los ciudadanos para localizar a esos individuos.

Por el momento, no se tienen pistas sobre los autores de este robo.

Sin espíritu navideño

La Navidad debería ser la época del año que sacara lo mejor de las personas, pero no es así con todos. El espíritu navideño inunda las calles de todas las localidades españolas, pero algunos se empeñan en acabar con él. Por ejemplo, este año, el belén del barrio valenciano de Benimaclet ha sido asaltado en dos ocasiones. La figura del niño Jesús ha sido robada dos veces y, por esta razón, a partir de ahora una fotografía ocupa su lugar en la cuna.

Pero esta no es la primera vez que ocurre. El año pasado ya sustrajeron la figura del niño en este mismo nacimiento. Se desconoce, por el momento, quiénes fueron los autores del robo, ni los de este año ni los del pasado.

Y otro suceso similar ha tenido lugar estas navidades en Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Un grupo de delincuentes robaron el niño Jesús y después pidieron un rescate de 2.000 euros por él. En este caso, los culpables sí fueron detenidos.