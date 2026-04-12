Vídeo: un coche policial se incendia tras empotrarse en una vivienda durante una persecución

Una persecución policial en la localidad valenciana de Alaquàs ha terminado con un aparatoso accidente después de que un vehículo policial se empotrara contra el garaje de una vivienda y comenzara a arder, generando momentos de gran tensión entre los vecinos de la zona.

Los hechos se produjeron cuando los agentes perseguían a un sospechoso que huía en un turismo. Durante la intervención, el coche policial impactó contra la entrada de una casa, lo que provocó un incendio en el vehículo y generó una situación de gran tensión en la zona.

En el interior de la vivienda se encontraba una mujer con movilidad reducida, que logró salir del domicilio gracias a la rápida actuación de los propios agentes. Posteriormente, fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario.

Por su parte, los policías implicados en el suceso sufrieron heridas de carácter leve como consecuencia del impacto.

El incidente obligó a la intervención de los servicios de emergencia para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona. Las circunstancias exactas de la persecución y del accidente están siendo investigadas.

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