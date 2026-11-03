Noticias de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

La Policía Nacional desaloja la acampada de Sol tras 38 días de reivindicaciones por la crisis de la vivienda. El desalojo se ha hecho de madrugada y según Delegación del Gobierno se ha llevado a cabo sin ningún tipo de violencia. La nueva delegada del Gobierno habría dado luz verde a este desalojo en los últimos días.

Además, cuando se cumplen seis días del trágico accidente de trenes en Urda, Toledo, Óscar Puente comparece por la mañana y por la tarde para dar explicaciones sobre el choque y también sobre el decreto que contempla las ayudas para las víctimas.