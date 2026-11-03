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Noticias de hoy, martes 3 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 3 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
La Policía Nacional desaloja la acampada de Sol tras 38 días de reivindicaciones por la crisis de la vivienda. El desalojo se ha hecho de madrugada y según Delegación del Gobierno se ha llevado a cabo sin ningún tipo de violencia. La nueva delegada del Gobierno habría dado luz verde a este desalojo en los últimos días.
Además, cuando se cumplen seis días del trágico accidente de trenes en Urda, Toledo, Óscar Puente comparece por la mañana y por la tarde para dar explicaciones sobre el choque y también sobre el decreto que contempla las ayudas para las víctimas.