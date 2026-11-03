El Ayuntamiento de Barcelona cierra 11 supermercados 24 horas tras detectar fraude eléctrico y plagas en una macroinspección

El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado una macroinspección en una veintena de establecimientos alimentarios en el barrio de Gràcia. Durante la operación, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre, se detectaron 242 infracciones en estos negocios: casi un centenar estaban relacionadas con la licencia, más de 50 con infracciones de paisaje urbano y una veintena por salud pública, entre otras.

Además, durante la inspección los efectivos procedieron al cierre cautelar de 11 establecimientos: nueve de ellos por “manipulación de la instalación eléctrica” y otros tres comercios por la “presencia de plagas”, según ha informado el consistorio.

En la operación participaron un centenar de efectivos entre agentes de la Guardia Urbana y Policía Nacional, Inspecció del Treball, Hacienda y Endesa.

El objetivo de las inspecciones es el de comprobar que la actividad que desarrollan estos supermercados 24h se corresponde con la licencia otorgada, el cumplimiento de la ordenanza de Paisaje Urbano, la posible ocupación de la vía pública o el respeto a las condiciones de sanidad y salubridad, entre otros aspectos.

Además de esta inspección en Gràcia, también se han realizado en otros distritos de Barcelona como Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Nou Barris o Sant Martí. De hecho, desde 2023 se han inspeccionado casi 700 establecimientos en la ciudad condal y se han ejecutado más de un centenar de medidas cautelares como el cierre de los locales.