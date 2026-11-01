Criminalística de la Guardia Civil ha trabajado sin descanso para poder acortar la agonía de las familias

Tardaron 13 días en identificar 197 cadáveres en la dana de Valencia. Tres días para dar nombre y apellidos a 46 fallecidos en Adamuz, y ahora han tardado cinco días en identificar a 56 de los 69 muertos en este último accidente ferroviario en Urda, Toledo. No es una carrera, es el trabajo ingente de un grupo bien engrasado de médicos forenses y especialistas de criminalística de la Guardia Civil para acortar todo lo posible la agonía de los familiares. Al frente de los agentes está Fernando Domínguez Álvarez, Jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. No hace falta preguntarle "¿cómo está?" porque su cara de cansancio lo dice todo y sus respuestas vuelan a otras preocupaciones. "Nosotros no somos importantes, responde al principio de la entrevista, no somos los importantes". Lo importante y prioritario, es casar a los vivos con los muertos, aunque duela, porque así todos podrán descansar, y esa es la labor del SECRIM.

Tiempo récord

Cuando se produce una catástrofe de esta naturaleza, lo más urgente es la inspección ocular y el levantamiento de cadáveres. Es la primera fase, que realiaza el equipo ECIO, Equipo Central de Inspección Ocular. Fueron seis miembros en las primerísimas horas, inmediatamente después, acudieron diez miembros del departamento de identificación que apoyaron en el levantamiento de cadáveres, y luego se desplazaron ya directamente al Instituto de Medicina Legal de Toledo, alrededor de diez, especialistas en la necroreseña, que en previsión de obtener huellas dactilares a los cadáveres que pudieran ir llegando.

Trabajo de titanes en cinco días

Dice el coronel Domínguez que "siempre el primer día es el que tiene más dificultades para hacer las identificaciones", "porque tenemos que integrar toda la información, que viene de las denuncias de los familiares, integración de la información que se recoge del lugar de los hechos, información que sale de las autopsias, y la información de los listados de los viajeros." "Toda esa información es necesaria recopilarla e integrarla". Es el primer paso, y normalmente lleva un día. Por eso en ese primer día, el número de las identificaciones es menor. El segundo día, "ya sí que iniciamos un número importante de identificaciones" y hoy, tercer día, sábado 31 de octubre, estimamos que vamos a seguir con esa línea. Y lo han hecho. Sólo faltan por identificar 13 personas extranjeras de las que no tienen ADN para cotejar, ni datos fiables encontrados en los cadáveres.

La mayoría de las identificaciones gracias a las huellas dactilares

Por el momento todas las identificaciones se han hecho por huellas dactilares, es uno de los tres métodos primarios, métodos científicos que sirven para identificar a los cadáveres, pero no descarta el coronel que próximos cuerpos puedan ser identificados por ADN. Se han recogido muestras de los cadáveres, trabajo de los forenses, y de los familiares de primer grado, realizado por los investigadores. Esta información se sube a una base donde si hay correlación entre los registros de ADN, permite la identificación.

Diferencia entre Adamuz y Urda para los especialistas

La principal dificultad es el número de Extranjeros, en Adamuz solo hubo una persona extranjera, y era de la Unión Europea, y, en este caso, en Urda, , tenemos más ciudadanos extranjeros, en concreto 13, y además, fuera de la Unión Europea, con lo cual, probablemente, eso haga que las identificaciones de estas personas, sean más largas. Cuando ya tenemos el visto bueno de la jueza de instrucción, dice el coronel, nosotros comunicamos esa identificación a nuestro personal de Guardia Civil en Toledo. Ellos tienen contacto con todas las denuncias de los familiares, con todos los familiares, que son susceptibles de tener a una persona fallecida. Esa comunicación se hace directamente y presencialmente a las familias, nunca por teléfono. Se desplazan dos Guardia Civiles de uniforme y también van acompañados por psicólogos. El equipo del SECRIM no parará hasta dar con las identidades de todas las víctimas mortales de esta tragedia,tarden lo que tarden. Identificarlas no es una carrera contrarreloj es su deber para con las familias.

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