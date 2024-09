Los vecinos de de Silleda (Pontevedra) votan cuáles serán los días festivos en el municipio

730 papeletas ya se han contabilizado en las urnas en Silleda. Unas urnas que no decidirán algún cargo político municipal, si no cuáles serán los días festivos locales en el municipio pontevedrés. Una llamada popular que ya ha despertado interés entre los habitantes de Silleda y A Bandeira, los dos lugares donde sus habitantes tienen derecho a votar.

Elegirá las dos festividades locales

Estas votaciones se están desarrollando durante toda la semana. Estos pequeños comicios comenzaron el lunes a las 09:00 horas de la mañana y terminarán este mismo viernes a las 21:00. Será a esa hora de la noche cuando sepamos el resultado. Un resultado que elegirá las dos festividades más votada por los participantes, que se agendarán para los próximos cinco años. Hay quienes esta decisión le ha sentado mal, acusando al Ayuntamiento de Silleda de no "mojarse" a la hora de tomar decisiones.

No votarán ninguna festividad gastronómica

Entre los habitantes diferentes opiniones. "Yo he votado un festivo para A Bandeira, que es el otro grupo poblacional de este ayuntamiento; y otro festivo para Silleda", opina una vecina que ya se ha acercado a insertar su papeleta en la urna. Pero otros aseguran que tienen claro que no votarán ninguna festividad gastronómica: "Votaré a la Patrona que es Santa Eulalia y después, la saleta". Añade: "Yo lo gastronómico no lo necesito, ya lo como en mi casa". Por lo tanto, esta última vecina no votaría ni a la festividad de "Viernes de Lacón", ni a la de "Lunes de Empanada", apostaría por lo tanto por las festividades más tradicionales: "Será la edad, pero si que quiero lo tradicional", aclara.

733 votos de más de 8.000 personas censadas

Pero para gustos los colores y lo que está claro es la participación hasta el momento. En Silleda, el lunes participaron 121 personas, el martes 134 y el miércoles 213 personas, un total de 468 habitantes. En A Bandeira, los datos son más bajos: el lunes 74 personas, 84 el martes y 107 el miércoles, sumando 265 votos de los vecinos y vecinas. Un total entre los dos lugares del municipio de 733 votos de un censo de más de 8.000 personas mayores de 16 años (la edad mínima para votar en estos pequeños comicios).

Hoy todavía les quedan casi dos jornadas para acudir a las urnas, situadas en la Casa do Concello en Silleda y en el Centro Cultural Vista Alegre, en A Bandeira. Algunas organizaciones hacen campaña para rascar los últimos votos que apoyen su propuesta para sus fiestas.

